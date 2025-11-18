Doc Rivers prevé 2 semanas de baja para Giannis Antetokounmpo por lesión

MILWAUKEE (AP) — El entrenador de los Bucks de Milwaukee Doc Rivers pronosticó que la distensión inguinal de Giannis Antetokounmpo mantendrá fuera de actividad "probablemente durante dos semanas" al astro, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA.

Rivers habló sobre la lesión el martes, mientras participaba en el pódcast "Courtside with Gale Klappa" de Bucks+ Audio.

"No sé qué de grado es, pero sé que no es grave, así que eso es una buena noticia para nosotros", comentó Rivers. "Pero aún así, probablemente estará fuera dos semanas. Y veremos. Esperemos que sea menos, pero lo más probable es que sea ese tiempo".

La lesión en la ingle izquierda provocó que Antetokounmpo abandonara durante el segundo cuarto el partido que los Bucks perdieron 118-106 ante los Cavaliers de Cleveland el lunes por la noche.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rivers dijo después que creía que la lesión había ocurrido antes en el encuentro.

"Se agarró la ingle, creo que en el primer cuarto, y le pregunté de inmediato", relató Rivers el lunes durante su conferencia de prensa posterior al partido. "Dijo que estaba bien. Luego creo que se la volvió a sujetar y dijo que estaba bien. Y luego, en la tercera vez, ya sabes, fue cuando sucedió. Pero creo que ocurrió antes, en mi opinión".

Antetokounmpo, de 30 años, llegó al martes ocupando el cuarto lugar de la NBA en puntos por encuentro (31,2), séptimo en rebotes (10,8) y decimoquinto en asistencias (6,8).

Los Bucks ya estaban lidiando con lesiones de Kevin Porter Jr. y Taurean Prince antes de perder a su mayor estrella.

Prince está fuera indefinidamente por una hernia de disco en el cuello. Porter no ha jugado desde que se torció el tobillo izquierdo en el partido inaugural de la temporada de Milwaukee, y recientemente también se sometió a una cirugía de menisco en la rodilla derecha.

Los Bucks (8-7) ganaron cuatro de sus primeros cinco encuentros, pero han perdido seis de los últimos diez, incluyendo tres de los últimos cuatro. Comienzan una serie de tres partidos en casa el jueves contra los 76ers de Filadelfia.