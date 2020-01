"Doctor Strange 2" se queda sin director tras diferencias creativas

En medio del furor por la nueva fase en el Universo Cinematográfico de Marvel una noticia ha sorprendido a los fans de uno de los héroes que sería una pieza clave en este nuevo período: "Doctor Strange: In the Multiverse of Madness" ("Doctor Strange: En el Multiverso de la Locura", en español) se ha quedado sin el director Scott Derrickson.

Ha sido el mismo realizador quien ha dado cuenta de esta información a través de su cuenta de Twitter con un sencillo mensaje donde apuntan que Marvel y él acordaron separarse de la próxima cinta que traería de nuevo Benedict Cumberbatch en el personaje con el que llegó en 2016 al mundo que ha roto récords en taquilla.

El cineasta agregó que fue por diferencias creativas que optaron por tomar esta distancia del largometraje que se espera llegue a la pantalla grande en 2021. "Estoy muy agradecido por nuestra colaboración y permaneceré como EP (productor ejecutivo)".

"Doctor Strange: In the Multiverse of Madness" forma parte de las próximas entregas relacionadas con el Universo Cinematográfico de Marvel, el cual también contará con una película de "Black Widow" ("Viuda Negra", en español), protagonizada por Scarlett Johansson, y "The Eternals", que contará con estrellas como Salma Hayek.

A estas puestas también se suman las series televisivas que se transmitirán por Disney+: "Wanda Visión" y "The Falcon and the Winter Soldier", las cuales permitirán ampliar el universo con los héroes y amigos de los Vengadores y que forman parte de la nueva generación de luchadores.

Sebastian Stan y Anthony Mackie repetirán en sus papeles de los amigos y aliados del "Capitán América"; en el otro programa contarían con Paul Bettany y Elizabeth Olsen, aunque la imagen que arroja el clip sólo se puede apreciar una ilustración artística.

Scott Derrickson fue el mismo director que llevó a cabo la primera película en solitario en que se vio al "Hechicero Supremo", "Doctor Strange" (2016), cinta que pronto recibió una buena aceptación tanto por la historia como por elenco en el que figuraron estrellas como Rachel McAdams, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor y Benedict Wong.

Benedict Cumberbatch repitió su papel como doctor Strange en "Avengers: Infinity War" (2018), en la que se dio cuenta del poder de la gema del tiempo, piedra de la cual él es custodio y que le logró arrebatar Thanos para hacer tronar sus dedos y desaparecer a la mitad de la humanidad.

Sin embargo, fue un año después, 2019, cuando se pudo ver de nuevo al cirujano por profesión en "Avengers: Endgame", película en la que el equipo de los Vengadores pudo tener su revancha y en la que doctor Strange tuvo un papel importante a la vez que cumplió su vista de millones de distintos futuros.