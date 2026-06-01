Dodgers apalean 9-1 a los Filis

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LOS ÁNGELES.- Yoshinobu Yamamoto logró un máximo de temporada de 10 ponches en cinco entradas y un tercio sin permitir carreras, Ryan Ward conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas en su debut en el Dodger Stadium, y Los Ángeles derrotó 9-1 a los Filis de Filadelfia el domingo.

Alex Freeland conectó un jonrón e impulsó dos carreras por los Dodgers. Max Muncy también se voló la barda, mientras Los Ángeles se recuperó para quedarse con la serie de tres juegos después de desmoronarse al final en una derrota 4-3 el sábado.

Alex Call aportó un sencillo de dos carreras y Freddie Freeman remolcó dos para los Dodgers, que ganaron 14 de 17 en total.

El receptor de Filadelfia, J.T. Realmuto, salió del juego con una contusión en la muñeca izquierda después de ser golpeado por un lanzamiento en la tercera entrada. Un preparador físico examinó a Realmuto y permaneció en el juego hasta que el venezolano Rafael Marchán lo reemplazó detrás del plato cuando los Filis salieron a la defensiva en la cuarta.

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Las radiografías de la muñeca de Realmuto no mostraron fractura, informó el mánager de Filadelfia, Don Mattingly.

Yamamoto (5-4) ganó aperturas consecutivas por primera vez esta temporada. Ponchó a Kyle Schwarber y a Trea Turner para terminar la quinta y salir ileso de su único momento de apuros, después de que los Filis colocaran corredores en segunda y tercera.

Ward y Freeland conectaron jonrones en la cuarta, y Andrew Painter (1-6) fue retirado del juego después de que Freeland enviara un splitter a 344 pies hacia el jardín derecho para poner a Los Ángeles arriba 4-0.