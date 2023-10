Dolorosa derrota de FCAS UASLP

Ana Paula Vázquez

Las FCAS´S UASLP disputaron su segunda jornada del actual torneo de la Liga Femenil del Bajío en donde el marcador no les beneficio pues cayeron 3-0 ante un Irapuato con mucha experiencia en el terreno de juego.

Durante la primera parte las potosinas se mostraron fuertes y enfocadas en seguir su plan de juego, pues sabían que su rival es el mejor del torneo y tenían que mantener un marcador estable. Sin embargo, al min 20´, la delantera fresera abrió el marcador tras recibir un centro con el que remató de cabeza.

FCA´S UASLP hicieron tres cambios tempranos, esto con la finalidad de darle oportunidad a todas las convocadas de jugar unos minutos y demostrar que quieren ganarse la titularidad.

“Hoy hicimos los nueve cambios para darle chance a las niñas y nosotros como entrenadores ver e ir formando un cuadro base con el que podamos enfrentarnos en los siguientes encuentros de manera más firme y segura”, comento en Negro FCA´S

La posición del balón estuvo cargada de 50-50% por ambos equipos, se vivió un partido muy interesante y con un buen número de aficionados, sobre la media cancha pasaron muchas jugadas intensas para mandar o burlar a las rivales a la portería rival. Las visitantes se van al descanso con la ventaja de 1-0. Regresando, FCA´S UALSP entro con el mismo de chip de emparejar el marcador o en busca de una remontada esperanzadora, pero las freseras fueron más contundentes y clavaron el segundo mandando el esférico a primer palo.

Pese a eso, las universitarias no se dieron por vencidas y buscaron el contrataque, pero muchas jugadas estaban adelantadas y no se completaba; las de Irapuato en muchas ocasiones descuidaban sus marcar y las potosinas aprovechaban esos errores para meterse a su área. Para finalizar el encuentro se marca la tercera anotación, como autogol por parte de las FCA´S UASLP lo que ya no les daba la posibilidad de superar al primer lugar de la tabla, con eso finaliza el partido dominical.

“Nosotras somos un cuadro nuevo con niñas de juventud y experiencia, pero por ratos la juventud les gana. Se hizo un buen partido el resultado no es lo que se vio durante el partido, fue peleado en media cancha, pero pues bueno, esta vez nos tocó perder 3-0 que no marca lo que se jugó en la cancha, agregó el Negro FCA´S al finalizar su encuentro.

Su siguiente compromiso será cuando visiten a la escuadra de Andrea´s Soccer en Aguascalientes el siguiente fin de semana y se espera que recuperen fuerza y tengan una mayor estrategia para que sumen los 3 puntos.