Dominic Thiem queda fuera del Abierto de Río

RÍO DE JANEIRO.- El máximo cabeza de serie Dominic Thiem fue eliminado del Abierto de Río por Gianluca Mager, en un duelo de cuartos de final que se vio afectado por la lluvia y tuvo que transcurrir en dos días.

El italiano Mager estaba al frente 7-6 (4), 2-1 cuando la lluvia obligó a que el partido fuera suspendido el viernes. Ganó el segundo set 7-5 el sábado para alcanzar las semifinales del torneo.

"No tengo palabras", comentó Mager. "Jugar contra él ya era un sueño. Lo veo en la televisión todo el tiempo", agregó.

Thiem dijo que no estaba en su mejor nivel en Río. La derrota también le arrebató al austríaco la oportunidad de superar al suizo Roger Federer para adueñarse del tercer sitio del escalafón mundial.

"No jugué mi mejor tenis esta semana. Lo intenté todo", comentó Thiem, quien perdió la final del Abierto de Australia al iniciar la temporada. "Desafortunadamente, no merecía ganar. Fue superior. Sentía que todo el tiempo estaba en la defensa, sin suficiente poder en mis tiros. Traté de jugar más agresivo, con mi saque y la volea, más slice. Pero no funcionó", agregó.

Manger, número 128 del ranking de la ATP, se medirá ante el húngaro Attila Balazs más tarde el sábado para un sitio en la final.

Balazs comenzó el día perdiendo ante el español Pedro Martínez Portero, que lideraba 6-2, 2-2 el viernes cuando su encuentro también fue suspendido a causa de la lluvia. El húngaro ganó el segundo set 6-4 para forzar a un tercer decisivo, que también se llevó 6-2.

La otra semifinal será disputada por el chileno y tercer preclasificado Christian Garín y el croata Borna Coric (5to cabeza de serie.