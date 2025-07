Donald Trump diagnosticado con insuficiencia venosa crónica tras chequeo médico

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometió recientemente a un chequeo médico después de notar "una leve hinchazón" en la parte inferior de sus piernas y se descubrió que tiene una afección común en adultos mayores que causa que la sangre se acumule en sus venas, informó el jueves la Casa Blanca.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó que las pruebas realizadas por la unidad médica de la Casa Blanca mostraron que Trump tiene insuficiencia venosa crónica, que ocurre cuando las pequeñas válvulas dentro de las venas que normalmente ayudan a mover la sangre contra la gravedad pierden gradualmente la capacidad de funcionar de manera correcta.

Leavitt también abordó los moretones en la mano de Trump, vistos en fotos recientes cubiertos con maquillaje que no coincidía exactamente con su tono de piel. Dijo que los moretones "concordaban" con la irritación por su "frecuente apretón de manos y el uso de aspirina". Trump toma aspirina para reducir el riesgo de ataque cardiaco y de accidente cerebrovascular.

Durante su rueda de prensa, añadió que la divulgación del chequeo médico de Trump tenía la intención de disipar la reciente especulación sobre la salud del mandatario, quien tiene 79 años. No obstante, el anuncio fue notable dado que el presidente republicano ha mantenido rutinariamente en secreto hechos básicos sobre su salud.

Trump se realizó en abril un examen médico integral con más de una docena de especialistas. El informe de tres páginas publicado entonces por la Casa Blanca no incluía un hallazgo de insuficiencia venosa crónica. En ese momento, el médico de Trump, Sean Barbabella, determinó que las articulaciones y músculos del presidente tenían un rango completo de movimiento, con flujo sanguíneo normal y sin hinchazón.

Leavitt no dijo cuándo notó Trump por primera vez la hinchazón en sus piernas. Como parte del cuidado médico de rutina del presidente y por "precaución", tuvo un "examen integral" que incluyó pruebas vasculares, de extremidades inferiores y ultrasonido.

Señaló que la insuficiencia venosa crónica es una afección benigna común en personas mayores de 70 años.

Dijo que las pruebas no mostraron evidencia de trombosis venosa profunda, una afección más grave en la que se forma un coágulo de sangre en una o más de las venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas. Tampoco había evidencia de enfermedad arterial, añadió, leyendo una carta de Barbabella .

A menudo se aconseja a las personas perder peso, caminar para hacer ejercicio y elevar las piernas periódicamente, y a algunos se les puede recomendar usar medias de compresión. Los casos severos con el tiempo pueden llevar a complicaciones, incluidas llagas en las piernas llamadas úlceras. Los coágulos de sangre son una causa, pero se descartó, dijo Leavitt.

Leavitt afirmó que la condición no le estaba causando al presidente ninguna incomodidad. No quiso discutir qué tratamiento estaba recibiendo e insinuó que esos detalles estarían en la carta del médico, que luego fue publicada al público. Pero la carta era la misma que ella leyó, y no incluía detalles adicionales.

La doctora Anahita Dua, cirujana vascular en Mass General Brigham que nunca ha tratado a Trump, dijo que no hay cura para la insuficiencia venosa crónica.

"La mayoría de las personas, probablemente incluido nuestro presidente, tienen una forma leve a moderada de esta afección", dijo Dua.

Las personas con la afección pueden reducir la hinchazón usando calcetines o medias de compresión de grado médico, para ayudar a que la sangre circule de regreso al corazón, o caminando, señaló.

El examen que la Casa Blanca divulgó el jueves incluyó otras pruebas que no encontraron signos de insuficiencia cardiaca, deterioro renal o enfermedad sistémica, dijo Leavitt.

"El presidente se mantiene en excelente salud, lo cual creo que todos ustedes presencian a diario aquí", manifestó a los periodistas.