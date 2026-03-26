Doncic anota 43 en triunfo de Lakers ante los Pacers
INDANAPOLIS.- Luka Doncic anotó 43 puntos la noche del miércoles para liderar a los Lakers de Los Ángeles a una victoria por 137-130 sobre los Pacers de Indiana.
Con la estrella de las Fever de Indiana, Caitlin Clark, tomando fotos junto a la cancha como fotógrafa acreditada, Doncic encestó 15 de 30 tiros y convirtió 9 de 10 tiros libres. Austin Reaves anotó 25 puntos, LeBron James sumó 23 y Jaxson Hayes aportó 21 puntos y 10 rebotes para Los Ángeles.
Los Lakers han ganado 10 de 11, con Doncic anotando al menos 30 puntos en cada uno. Los Ángeles, que marcha tercero en la Conferencia Oeste, perdió la noche del lunes en Detroit, lo que puso fin a una racha de nueve victorias consecutivas.
Pascal Siakam anotó 20 puntos y Jay Huff agregó 18 para los Pacers. T.J. McConnell ingresó desde la banca para anotar 17 y Andrew Nembhard registró un récord personal de 19 asistencias, además de 14 puntos.
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Los Lakers jugaron sin Deandre Ayton (espasmos en la espalda). Rui Hachimura (molestias en la pantorrilla derecha) y Marcus Smart (contusión en el tobillo derecho) se perdieron cada uno su segundo partido consecutivo.
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