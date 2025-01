Doncic un mes fuera por lesión

DALLAS.- El superastro de los Mavericks de Dallas Luka Doncic, estará fuera aproximadamente un mes, antes de ser reevaluado por una lesión en los gemelos, que sufrió en Navidad durante el partido ante Minnesota, informó el jueves una persona con conocimiento del problema.

Doncic se sometió a una resonancia magnética en la pantorrilla izquierda, dijo a The Associated Press la fuente, que solicitó permanecer anónima porque los detalles de la lesión no han sido revelados.

Es casi seguro que la ausencia sea lo suficientemente larga como para descalificar al jugador, cinco veces seleccionado al equipo ideal All-NBA, para esa y otras importantes distinciones, incluyendo el premio al Jugador Más Valioso.

Doncic ya se había perdido ocho partidos, incluidos cinco por un esguince en la muñeca derecha.

La nueva lesión llegó mientras el esloveno ejecutaba una jugada ofensiva hacia el final del segundo cuarto del partido que Dallas perdió el miércoles por 105-99 ante los Timberwolves.

El jugador de 25 años no pudo volver al otro extremo de la cancha para colocarse a la defensiva, y se marchó renqueando hacia el vestuario después de que los Mavericks pidieron un tiempo muerto.

Los Mavs, campeones defensores de la Conferencia Oeste, jugarán 17 partidos durante el próximo mes, comenzando el viernes por la noche en Phoenix. Doncic llegó al viernes en el sexto lugar de la NBA en puntos, con 28,1 por partido.

Promedia 8,3 rebotes y 7,8 asistencias.

Una ausencia de 25 partidos superaría por mucho el máximo de 15 permitidos para que los jugadores sigan siendo elegibles para premios relevantes. El máximo de partidos que Doncic se ha perdido en una temporada es de 17 en 2021-22, antes de que entrara en vigor la regla de participación.

La lesión ocurrió en el segundo partido de Doncic después de perderse dos compromisos por una contusión en el talón izquierdo. Tiene ya un historial de problemas con los gemelos. Doncic se perdió la totalidad o la mayor parte de las dos pretemporadas anteriores y también los primeros tres duelos de los playoffs de 2022.

Los Mavericks, que están en cuarto lugar del Oeste, tienen un récord de 6-2 sin Doncic esta temporada. Una gran razón de esa foja positiva es la estrella Kyrie Irving, quien promedia 24 puntos cuando Doncic no juega.

Dallas adquirió además al cuatro veces campeón de la NBA, Klay Thompson, procedente de Golden State, en el receso previo a esta campaña.

Thompson, amenazante en los triples, haría más fácil sobrevivir sin Doncic.

Spencer Dinwiddie, quien representó un papel importante en la sorprendente clasificación a las finales del Oeste en 2022, una trayectoria que comenzó sin Doncic, regresó a Dallas en el receso y jugará más minutos mientras la estrella eslovena está fuera.

Naji Marshall, otra adición para la presente campaña, anotó al menos 20 puntos en cada uno de los primeros cuatro partidos que Doncic se perdió por el esguince de muñeca. Una enfermedad reciente dejó a Marshall fuera de actividad cuatro veces en un lapso de cinco partidos, pero ha jugado los últimos cuatro.