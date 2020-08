Dónde ver los juegos de la jornada 7 de Guard1anes 2020

Continúa la fecha 7 del Guard1anes 2020 y en la jornada sabatina del futbol mexicano incluye a tres de los llamados cuatro grandes del balompié nacional.

América, Chivas y Cruz Azul hoy tienen sus compromisos correspondientes a esta jornada y es por eso que te déjamos el tradicional, ¿dónde y cuándo ver sus partidos?

América visita al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, después de una derrota en casa frente a Rayados, las Águilas buscan regresar al camino del triunfo.

Atlético de San Luis vs América

Sábado 29 de agosto 19:00 horas

ESPN

El Guadalajara a la misma hora estará recibiendo a los Tuzos del Pachuca, quien ya cuenta en su plantilla con Víctor Guzmán, futbolista que había sido transferido al Rebaño antes de dar positivo a una prueba antidoping que lo dejó fuera de las canchas por más de ocho meses.

Chivas vs Pachuca

Sábado 29 de agosto 19:00 horas

IZZI

Por último la Máquina busca seguir en el liderato del Guard1anes 2020 cuando reciba a los Rayos del Necaxa en el Estadio Azteca.

Cruz Azul vs Necaxa

Sábado 29 de agosto 21:00 horas

TUDN