¿Dónde ver los partidos de la Champions League?

Comienza una nueva temporada del torneo más prestigioso del mundo a nivel clubes, la UEFA Champions League. Competición que comienza este martes 14 de septiembre, pero que en México tendrá un gran cambio en las transmisiones de sus partidos.

Anteriormente, la Champions se podía disfrutar en los canales de ESPN y Fox Sports, pero a partir de esta temporada los partidos se podrán disfrutar en otras plataformas como la de HBO Max, TNT Sports y Cinemax.

En HBO Max, que es vía streaming, se transmitirán los 138 partidos, mientras que en TNT Sports y Cinemax, que son canales de televisión de paga, solamente tendrán 71, entre ellos la gran final.

¿Cómo contratar HBO Max?

Esta plataforma que cuenta con los derechos de la UEFA Champions League tiene diferentes costos, ya que hay paquetes móviles, que va de los $99 en plan mensual a los $829 en el paquete anual. Las transmisiones las puedes observar en un smarthphone o tablet con un dispositivo a la vez.

También existe un plan estándar que tiene un valor desde los $149 en un costo mensual o $1249 en el plan anual. Aquí podrás sintonizarlo en cualquier dispositivos y utilizarlo al mismo tiempo en 3 diferentes dispositivos, definición de 4K y la creación de hasta cinco perfiles.

En cuanto a TNT Sports y Cinemax

Estos canales están disponibles en algunos sistemas de cable. TNT Sports está en Izzi, Totalplay, Megacable, Dish, Sky y Star TV; mientras que Cinemax lo encontrarás en Totalplay, Megacable, Star TV, Dish y Sky.

¿Dónde ver los partidos del martes 14 de septiembre?

SEVILLA VS RED BULL SALZBURG

Hora: 11:45 horas

Canal: HBO Max y Cinemax



YOUNG BOYS VS MANCHESTER UNITED

Hora: 11:45 horas

Canal: HBO Max y TNT Sports



VILLARREAL VS ATALANTA

Hora: 14:00 horas

Canal: HBO Max y Cinemax



BARCELONA VS BAYERN MUNICH

Hora: 14:00 horas

Canal: HBO Max y TNT Sports



CHELSEA VS ZENIT ST. PETERSBURG

Hora: 14:00 horas

Canal: HBO Max



DYNAMO KYIV VS BENFICA

Hora: 14:00 horas

Canal: HBO Max



LILLE VS WOLFSBURG

Hora: 14:00 horas

Canal: HBO Max



MALMO VS JUVENTUS

Hora: 14:00 horas

Canal: HBO Max.