¿Dónde y a qué hora se podrá ver el juego entre Chivas y Atlético de San Luis?

Por segunda jornada consecutiva como local, el Guadalajara no tendrá transmisión en tv abierta en los Estados Unidos.

Las Chivas continúan sin poder llegar a un acuerdo con alguna televisora, aunque por ahora, parece que no hay quién esté interesado en obtener los derechos del equipo.

¿Será el precio que ha fijado la directiva?

Lo cierto es que tal y como sucedió en la fecha 2 ante los Tigres, el duelo de este sábado ante el recién ascendido Atlético de San Luis será transmitido por el Facebook de la plataforma Chivas TV.

Sin embargo, por cuestiones tecnológicas, en México no se podrá observar por la red social, ya que por configuración de la señal no estará disponible en nuestro país.

En el territorio mexicano, el encuentro programado a las 21:05 horas se podrá ver a través de Canal 5, 7 y TUDN.