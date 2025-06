¿Dónde y a qué hora ver al Tri en Copa Oro?

Este sábado, la Selección Mexicana visitará el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, para iniciar su camino en la Copa Oro. Un compromiso ante República Dominicana que se dará en medio de un ambiente hostil, dado que el presidente Donald Trump —en "celebración" por su cumpleaños setenta y nueve— desplegará un desfile militar, mientras que a lo largo de los Estados Unidos se alzarán más de dos mil protestas en contra de sus políticas migratorias.

El silencio acompañó al estratega del combinado nacional, Javier Aguirre, quien se limitó a decir —en conferencia de prensa— que "los que vengan como aficionados, que se sientan representados por los que juegan, más allá del tema que sea", evadiendo tocar a fondo la situación que se vive en territorio estadounidense.

Sin embargo, derivado de la situación, el Tricolor jugará sin la presencia de tres de sus porras: Cielito Lindo, Pancho Villa's Army y Patrones.

El duelo que la Selección Mexicana disputará ante República Dominicana será el primer paso que darán para proteger el título que, hace casi dos años, consiguieron en la Copa. En ese entonces, un solitario gol de Santiago Giménez le dio la victoria definitiva a los entonces dirigidos por Jaime Lozano.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver en vivo a la Selección Mexicana.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver?

-Sábado, 14 de junio

-México vs República Dominicana | 20:15 (tiempo del centro de México)

-Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y narración por el canal de YouTube de Luis "Doctor" García.

La Selección Nacional inicia este sábado 14 de junio su participación en la Copa de Oro de la Concacaf, al momento que se realizan redadas y manifestaciones en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos.

Ante esto, el Consulado de México en Los Ángeles y la Federación Mexicana de Futbol hicieron un llamado a las y los connacionales a disfrutar del partido "con pasión y en paz" en el estadio SoFi Stadium de Inglewood, California.

Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles, y Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, indicaron que estos eventos deportivos despiertan pasiones, pero "son momentos para celebrar y unirnos como comunidad".

"Disfrutemos del partido con orgullo y responsabilidad, rechacemos cualquier acto de violencia o provocación, dentro o fuera del estadio. Recordemos que nuestro comportamiento individual, refleja toda la imagen de la comunidad mexicana en los Estados Unidos", dijo Arriola.

El cónsul comentó que los recientes acontecimientos en Los Ángeles han generado un clima de incertidumbre: "Pero precisamente por eso es aún más importante actuar con sensatez, con respeto y con prudencia".

Confiaron en que la comunidad mexicana sabe comportarse "con dignidad" y "civismo".

En caso de requerir asistencia consular se puso a disposición el número 520-623-7874, del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM).

La comunidad Cielito Lindo, de mexicanos en California, anunció que decidieron no estar presentes en el partido de la Selección Mexicana: "No podríamos estar en las gradas si no podemos estar todos".

Señalaron que si única prioridad, por encima de alentar y acompañar a la selección, será siempre la familia y su seguridad.

"Cuídense mucho todos y nos vemos pronto en la tribuna", expresaron.