¿Dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs Vancouver?

Una vez que caiga la noche en el Estadio Olímpico Universitario, la "Máquina" de Cruz Azul buscará coronarse en la Gran Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Si desean levantar su séptimo título, deberán dar un golpe de autoridad ante unos Vancouver Whitecaps que, en palabras del estratega Vicente Sánchez, representan un "rival muy peligroso".

Para los cementeros, ganar es una obligación. Desde el seno celeste, están conscientes de que no solamente la séptima estrella en la Concacaf está en juego, también la clasificación al Mundial de Clubes del 2029. Así como un pase al "Derbi de las Américas" que se disputará en diciembre, contra el campeón de la Copa Libertadores.

"La obligación de Cruz Azul es ganar para ser el equipo más ganador de la CONCACAF, junto con otro equipo también mexicano [América]. Hay mucho en juego y por eso queremos ganar este trofeo", aseveró Vicente Sánchez en conferencia de prensa.

Sin embargo, los Vancouver Whitecaps no le dejarán el camino fácil a Cruz Azul. Su paso firme eliminó a los "Rayados" de Monterrey, Pumas y al Inter Miami, donde milita el astro argentino, Lionel Messi. De ganar, el equipo canadiense de la Major League Soccer (MLS) levantaría su primer título en la Concacaf Champions Cup.

Cabe recordar que la última vez que la "Máquina" se instaló en una final de este corte fue en un lejano abril del 2014. Si bien, en ese entonces, empataron con los "Diablos Rojos" de Toluca en "El Infierno", el gol de visitante terminó por coronar a los cementeros.

Con este contexto en mente, este es el horario y canal de transmisión para ver el partido.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Gran Final?

Domingo 1 de junio

- Cruz Azul vs Vancouver Whitecaps

- 19:00 (tiempo del centro de México)

- Transmisión por la señal de Tubi.