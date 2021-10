¿Dónde y a qué hora ver juego El Salvador vs México?

La Selección Mexicana se encuentra en El Salvador, donde comenzará una seguidilla de cuatro partidos como visitante en las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Qatar 2022, con el desafío de mantener su condición de líder.

Los pupilos del entrenador argentino Gerardo Martino viajaron sin los defensores César Montes, suspendido, y Jorge Sánchez, lesionado. El centrocampista Sebastián Córdova admitió que el Tri no evalúa el encuentro como el pulso del primero de la clasificación con 11 puntos y el antepenúltimo con 5.

Para los jugadores experimentados de México, según reveló, el mensaje ha toda la plantilla ha sido claro: jugar en los pagos de El Salvador suele ser muy complicado. Con tres victorias, dos empates y 11 puntos, México lidera la eliminatoria delante de Estados Unidos y Panamá, ambos con 8 unidades, Canadá (7), Costa Rica (6), El Salvador (5), Honduras (3) y Jamaica (2).

Martino dijo que México saldrá a buscar el triunfo. Tras visitar a los salvadoreños, en noviembre México tendrá que viajar a Estados Unidos y Canadá. Y después tendrá que jugar en la casa de los jamaicanos. Además de la proximidad en la clasificación de Estados Unidos y Canadá, jugar en sus pagos en noviembre plantea una dificultad adicional: el frío extremo.

México se ha clasificado a los octavos de final en todos los mundiales que ha jugado desde 1994, pero no ha superado esa etapa, una asignatura que espera cumplir Martino, quien viene trabajando con una combinación de jóvenes y veteranos con el objetivo de clasificarse de forma anticipada a Qatar.

Los mexicanos mostraron disconformidad por empatar 1-1 con Canadá el jueves pasado en el estadio Azteca, pero el pasado domingo recuperaron el paso y golearon por 3-0 a Honduras.

¿Dónde y a qué hora ver el partido entre El Salvador vs México?

Día: Miércoles 13 de octubre

Hora: 21:05 horas

Dónde ver: Azteca 7, Canal 5, TUDN