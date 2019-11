Dónde y cuándo ver el México-Japón del Mundial Sub-17

Se disputarán los Octavos de Final del Mundial Sub 17 donde la Selección Mexicana enfrentará a su similar de Japón, además de las otras 14 combinados que buscan levantar el campeonato del Mundo en Brasil.

Aquí te dejamos el tradicional: ¿Dónde y cuándo?

Miércoles 6 de noviembre - México vs Japón 13:30 horas - Minuto a Minuto UNIVERSAL DEPORTES, TUDN, Canal 5, Azteca 7

Martes 5 de noviembre - Angola vs Corea del Sur 13:30 horas - TUDN

Martes 5 de noviembre - Nigeria vs Holanda 17:00 horas - TUDN

Miércoles 6 de noviembre - España vs Senegal 13:30 horas

Miércoles 6 de noviembre - Brasil vs Chile 17:00 horas -TUDN

Miércoles 6 de noviembre - Francia vs Australia 17:00 horas

Jueves 7 de noviembre - Ecuador vs Italia 13:30 horas

Jueves 7 de noviembre - Paraguay vs Argentina 17:00 horas TUDN.