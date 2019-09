¿Dónde y cuándo ver la fecha FIFA de septiembre?

Comienza la fecha FIFA de septiembre y aquí te dejamos el tradicional dónde y cuándo ver los partidos más importantes de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020 y de los partidos amistosos a nivel selección.

Jueves 5 septiembre.

Japón vs Paraguay a las 17:20 horas. Amistoso Internacional.

Perú vs Ecuador a las 19:00 horas. Amistoso Internacional.

Chile vs Argentina a las 21:00 horas por ESPN. Amistoso Internacional.

Armenia vs Italia a las 13:45 horas por Sky. Eliminatorias Eurocopa.

Rumania vs España a las 13:45 horas por Sky. Eliminatorias Eurocopa.



Viernes 6 de septiembre

Brasil vs Colombia a las 19:30 horas. Amistoso Internacional.

Estados Unidos vs México a las 19:30 horas por TUDN 5.1 y Azteca 7. Amistoso Internacional.

Costa Rica vs Uruguay a las 21:00 horas. Amistoso Internacional.

Alemania vs Holanda a las 13:45 horas por Sky. Eliminatorias Eurocopa.



Sábado 7 de septiembre

Inglaterra vs Bulgaria. Eliminatorias Eurocopa por Sky.

Serbia vs Portugal. Eliminatorias Eurocopa por Sky.



Domingo 7 de septiembre

Finlandia vs Italia a las 13:45 horas. Eliminatorias Eurocopa por Sky.

España vs Islas Feroe a las 13:45 horas. Eliminatorias Eurocopa por Sky.



Martes 10 de septiembre

Argentina vs México a las 21:00 horas. Amistoso Internacional por TUDN 5.1 y Azteca 7.

Brasil vs Perú a las 22:00 horas. Amistoso Internacional.

Francia vs Andorra a las 13:45 horas. Eliminatorias Eurocopa por Sky.