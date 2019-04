¿Dónde y cuándo ver la Jornada 16 del Clausura 2019?

Ce acerca el cierre de la fase regular y quedan seis puntos en disputa y te traemos el tradicional ¿dónde y cuándo ver la Jornada 16 Clausura 2019?



Puebla vs. Tigres UANL

Azteca 7

Viernes 26 de abril 19:00 horas.

Puebla ganó apenas 1 de los últimos 10 juegos en casa ante Tigres UANL (1G-3E-6P). Llevan 5 duelos sin empatar: 4 victorias para Los Felinos y 1 para La Franja. Su última igualdad fue en 2016 (0-0). André-Pierre Gignac (Tigres UANL) participó en 5 de las últimas 6 anotaciones frente a Puebla (4 goles y 1 asistencia).



Morelia vs. Tijuana

Azteca 7

Viernes 26 de abril 21:00 horas.

Morelia lleva 3 juegos sin caer con Tijuana (2G-1E). Además, le ganó los últimos 3 duelos en casa, con distinto marcador y sin recibir goles (2-0, 1-0 y 3-0). En el Clausura 2019, recibieron la mayoría de sus goles durante los 2dos tiempos: Monarcas recibió el 85% de sus goles en el complemento, en tanto Tijuana, sufrió el 68% de sus goles.



Pachuca vs. Atlas

Fox Sports 2

Sábado 27 de abril 17:00 horas.

Igualaron los últimos 3 enfrentamientos. La última victoria de Atlas fue en el Clausura 2017 (1-0), mientras que el último triunfo de Pachuca fue en el Apertura 2016 (3-2). Como local, los Tuzos llevan 4 juegos sin caer ante el Rojinegro (2G-2E). El equipo de Martín Palermo cosechó el 100% de los puntos en el Estadio Hidalgo.



América vs. Santos Laguna

Televisa (Canal 2)

Sábado 27 de abril 19:00 horas.

América cuenta con un invicto de 6 juegos vs. Santos en el Estadio Azteca (5G-1E). Se repartieron los últimos 6 cruces: 2 triunfos cada uno y 2 empates. Igualaron los últimos 2 duelos (2-2 y 1-1). En el certamen actual, América es el equipo que menos disparos recibe por jornada (9.2), mientras que Santos, es el once con menos atajadas (53).



Monterrey vs. Necaxa

Fox Sports 2

Sábado 27 de abril 19:00 horas.

Monterrey lleva 2 juegos sin poder derrotar a Necaxa (1E-1P). Sin embargo, le ganó los últimos 4 duelos en su estadio, lleva 11 jornadas sin caer (5G-6E) y le marcó goles en los últimos 8 partidos. Se verán las caras 2 de los máximos artilleros del torneo: Rogelio Funes Mori (Monterrey) y Brian Fernández (Necaxa), con 11 goles en 14 jornadas.



Guadalajara vs. León

Azteca 7, TDN, Televisa (Canal 5), Multimedios y Chivas TV

Sábado 27 de abril 21:00 horas.

El líder León lleva 3 juegos sin caer de visitante ante Chivas: 2 triunfos (con valla invicta) y 1 empate. En los últimos 6 enfrentamientos, el equipo que fue local no pudo ganar (3E-3P). En el Clausura 2019, León es el equipo con más goles (38), asistencias (26) y disparos (229). En tanto, Guadalajara es el cuadro con más disparos a portería (99).



Pumas UNAM vs. Toluca

Televisa (Canal 2)

Domingo 28 de abril 12:00 horas.

Llevan 10 cruces sin repartirse puntos: 3 triunfos de Pumas UNAM y 7 de Toluca. El último empate fue sin goles en el Apertura 2013. Los Diablos Rojos ganaron por la mínima diferencia sus últimas 2 visitas al Estadio Olímpico Universitario. Con 5 tarjetas rojas cada uno, son los equipos con más expulsados del certamen actual.



Lobos BUAP vs. Cruz Azul

TDN

Domingo 28 de abril 16:00 horas.

Tendrán el 4to duelo en Primera División: siempre ganó el equipo que fue local y 6 de los 7 goles en el historial de Liga MX fueron anotados durante los 1ros tiempos. Cruz Azul se quedó con los últimos 2 cruces (1-0 y 2-1). En tanto, la única victoria de Lobos fue 3-0 en el Apertura 2017. En la actualidad, Cruz Azul lleva 8 jornadas sin perder (5G-3E).



Querétaro vs. Veracruz

Imagen TV (Canal 3)

Domingo 28 de abril 18:00 horas.

Veracruz, que no tiene triunfos en el campeonato (acumula 25 jornadas sin poder ganar), lleva 4 partidos sin caer ante Querétaro (2G-2E). La última alegría de los Gallos Blancos fue en el Apertura 2016 (2-0). Querétaro y Veracruz, son los clubes con menor eficacia de gol en el Clausura 2019 (5.9 y 6% de efectividad respectivamente).