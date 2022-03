¿Dónde y cuándo ver la jornada 8 del Clausura 2022 de la Liga MX?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- La actividad de la Liga MX se pone en marcha rápidamente con la octava jornada del Clausura 2022 con una doble fecha que tendrá encuentros llamativos. El Puebla buscará mantener su liderato cuando reciba en el estadio Cuauhtémoc al FC Juárez, mientras que equipos como Rayados de Monterrey, América o Santos intentarán sumar para comenzar a salir del fondo de la tabla.

El mes de marzo comenzó con una nueva jornada de la Liga MX y a continuación te damos todos los detalles para que no te pierdas de la actividad futbolística que habrá en nuestro país.

MARTES 1 DE MARZO

PUEBLA vs. FC JUÁREZ

El puntero de la Liga MX, el Puebla abrirá la jornada número 8 en el estadio Cuauhtémoc ante el FC Juarez. El invicto del líder se extiende a 7 encuentros (5PG-2PE). Los de Ciudad Juárez acumulan 3 juegos sin ganar (1PE-2PP). Se han visto las caras solo en 4 oportunidades. Los Franjiazules ganaron 3 veces (las últimas dos de manera consecutiva), los Bravos en una ocasión y no se registraron empates.

HORA: 19:00 horas

DÓNDE VER: Azteca 7 y ESPN



TOLUCA vs. TIJUANA

Toluca y Xolos se verán las caras en el estadio Nemesio Díez. Los locales suman 2 encuentros sin ganar. Los fronterizos acumulan 3 derrotas consecutivas donde recibieron 7 goles y solo pudieron convertir 1 tanto. El historial general entre estos equipos es parejo: se enfrentaron 35 veces con 14 triunfos para cada uno y 7 empates. El Xolaje es el segundo equipo que más veces ha rematado al arco durante esta campaña (108 veces, promedio de 15,429 por partido). Toluca es uno de los que en menos oportunidades disparó a la meta rival (59 tiros, a razón de 9,83 por juego).

HORA: 19:00 horas

DÓNDE VER: Canal 5, TUDN, ESPN 2



AMÉRICA vs. QUERÉTARO

El América será anfitrión de los Gallos Blancos en el estadio Azteca. Los dirigidos por el argentino Santiago Solari arrastran una serie de 5 juegos sin triunfos en su casa (1PE-4PP). Como visitante, el Querétaro tiene una racha adversa de 32 encuentros sin llevarse los 3 puntos (11PE-21PP). Las Águilas recibieron 13 tarjetas amarillas hasta esta fecha. Los Albiazules han recibido 104 remates (14,857 por juego de los cuales 71 fueron al arco).

HORA: 21:00 horas

DÓNDE VER: Canal 5 y TUDN



LEÓN vs. MONTERREY

Los Rayados viajarán hasta Guanajuato para cumplir con su compromiso frente al León. Los Esmeraldas vienen de 2 triunfos seguidos. El club regiomontano suma 3 partidos sin ganar (1PE-2PP). Luego de la salida de Javier Aguirre, se espera que Monterrey anuncie en las próximas horas a su nuevo entrenador. Según distintos medios mexicanos se trataría de Víctor Manuel Vucetich (66), quien ya fuera DT de la institución entre 2009 y 2013, cosechando 2 títulos de la Liga MX.

HORA: 21:00 horas

DÓNDE VER: Fox Sports, Claro Sports y Marca Claro



MAZATLÁN vs. NECAXA

El Mazatlán FC recibirá en el estadio El Kraken al Necaxa e intentará mantener su racha como local (2PG). Los Rayos no caen de visitantes desde hace 3 juegos (2PG-1PE). Los Cañoneros han cometido 110 faltas y sus jugadores han visto 22 tarjetas amarillas desde el inicio del torneo. Se ha cobrado al menos un penal en los últimos 3 cotejos entre ambos clubes. Necaxa ha sufrido el primer gol del partido en sus últimos 8 compromisos (5 de los cuales en condición de visitante).

HORA: 21:00 horas

DÓNDE VER: Azteca 7 y ESPN



MIÉRCOLES 2 DE MARZO

ATLAS vs. PACHUCA

El campeón Atlas será local en el estadio Jalisco ante uno de los escoltas, los Tuzos del Pachuca. Atlas ha generado 5 asistencias hasta la fecha, la mitad que las creadas por su próximo rival. Por la Liga MX se han enfrentado en 42 oportunidades. Hubo 14 victorias de los Zorros (48 goles), 11 igualdades y 17 triunfos de Pachuca (57 tantos). Ha habido al menos una tarjeta roja en los últimos 4 enfrentamientos entre estos equipos.

HORA: 19:00 horas

DÓNDE VER: Afizzionados



TIGRES vs. CRUZ AZUL

El Cruz Azul se trasladará hasta Nuevo León para visitar al otro escolta, los Tigres. Los Universitarios acumulan 5 victorias al hilo en este tramo del torneo. La Máquina Celeste no cae de visitante desde hace 3 fechas (2PG-1PE). Se convirtieron al menos 3 goles en el 93% de los partidos que ha ganado Tigres esta temporada en la Liga MX. Son 9 los juegos que suma Cruz Azul sin perder en el estadio Universitario.

HORA: 19:00 horas

DÓNDE VER: Canal 5 y TUDN



ATLÉTICO DE SAN LUIS vs. CHIVAS

El Atlético de San Luis espera en Potosí a las Chivas. Los Rojiblancos no ganan de local desde septiembre del 2021 (1PE-6PP). Chivas Rayadas arrastra una serie de 3 partidos sin sumar puntos. Los potosinos han recibido el primer gol del encuentro en sus últimos 7 partidos que disputaron como local y han caído en sus últimos 3 compromisos en esa condición. Ha habido al menos tres goles en los últimos 6 partidos entre Atlético San Luis y el combinado de Guadalajara.

HORA: 21:00 horas

DÓNDE VER: ESPN



SANTOS LAGUNA vs. PUMAS

En el cierre de la fecha, Pumas viajará hasta la Comarca Lagunera para enfrentar al Santos. Los Verdiblancos vienen de obtener su primera victoria en la Liga MX (2-1 ante Cruz Azul) y acumulan 3 juegos sin triunfos de local (1PE-2PP). En los últimos 5 choques entre ambos, hubo 3 victorias para Pumas, 1 para Santos Laguna y el restante fue empate. Los Auriazules le han convertido a los Laguneros por lo menos 1 gol en los últimos 10 enfrentamientos entre ambos.

HORA: 21:00 horas

DÓNDE VER: Azteca 7, Canal 5 y TUDN.