¿Dónde y cuándo ver los Cuartos de Final de la Champions League?

La temporada de la UEFA Champions League está llegando a su desenlace y este martes se pondrán en marcha los cuartos de final. Son cuatro equipos ingleses que jugarán esta ronda, Tottenham, Liverpool, Manchester United y Manchester City.

La última ocasión en la que cuatro conjuntos de la Premier League jugaron esta etapa fue en la temporada 2008/2009, en la que el Barcelona se coronó en Roma al derrotar al Manchester United, rival al que se medirán el próximo miércoles.

En esta jornada también habrá actividad de mexicanos. Héctor Herrera y Jesús Corona enfrentarán con el Porto al Liverpool, uno de los equipos más fuertes y favoritos al título de la competición.

No pierdas ningún detalle del torneo que reúne a los mejores equipos del futbol europeo y El Universal Deportes te trae los horarios y donde podrás disfrutar de cada partido de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.



MARTES 9 DE ABRIL

Tottenham vs Manchester City – 14:00 hrs (ESPN)

Liverpool vs Porto – 14:00 hrs (Fox Sports – W Deportes 96.9 FM y 730 AM)



MIÉRCOLES 10 DE ABRIL

Ajax vs Juventus – 14:00 hrs (ESPN)

Manchester United vs Barcelona – 14:00 hrs (Fox Sports - W Deportes 96.9 FM y 730 AM)