Donovan Carrillo rompe récord

Cdmx.- El patinador tapatío Donovan Carrillo firmó la mejor actuación de su carrera luego de que registrara 73.13 puntos en el ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020, certamen que se realiza en Seul, Corea del Sur. El patinador jalisciense consiguió esa puntuación luego de que registrara 3 saltos Axel, 3 Lutz/ 3 toe y 3 flip, en su rutina, la cual acompañó con la canción "In the Mood" de Glenn Miller.

Carrillo se hizo famoso luego de que fuera captado realizando una de sus rutinas con música de Juan Gabriel. Lo anterior y su buen desempeño en las pistas de hielo le permitieron acceder una beca del fideicomiso Fodepar, la cual se les da a los atletas de élite en el deporte mexicano.

El patinador estará presente el domingo en el programa libre en la prueba que se realiza en Corea del Sur, donde buscará amarrar su participación en el Mundial de Patinaje Artístico, que se realizará en Montreal del 16 al 22 de marzo.

En su último día en el certamen surcoreano acompañará su rutina con la canción "Aranjuez" del grupo italiano Il Divo.