Dorados esperará a Maradona; no se preocupan por la partida de Bravos

Antonio Núñez, presidente de Dorados, tiene cosas más importantes en qué pensar que el ascenso furtivo de Juárez a costa de Lobos BUAP.

"Eso ya pasó, ahora hay que pensar en la competencia, ya salieron nuestros rivales en la Copa y vamos a planear el torneo compitiendo contra trece equipos".

No ve si conviene o no tan pocos oponentes, "eso lo dirá el tiempo, vamos a ver qué pasa con eso. La decisión ya se tomó".

Lo que le ocupa es que Diego Armando Maradona se presente el próximo viernes o a más tardar el sábado para comenzar la pretemporada...

"Bueno, estamos esperando que se comunique con nosotros para comprar los boletos", dijo el directivo.

Maradona dio largas el torneo anterior para volver de su estancia en Argentina, tantas que volvió cuando el torneo ya estaba comenzado... Así que... ¿Diego debe llegar el fin de semana? "Así es". ¿Y si no lo hace? "Pues veremos qué hacer... Cuando eso ocurra tomaremos decisiones, mientras, seguimos en el plan original".