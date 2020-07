Dos jugadoras buscan aportar para el ADSL

Para la jugadora Britany Cárdenas el venir al Atlético de San Luis es un gran cambio, ya que desde el cambio de ciudad, le significa un nuevo compromiso, en donde buscará aportar al equipo y con ello obtener buenos resultados con la escuadra potosina.

En entrevista concedida a los medios de comunicación de manera virtual, Britany dio su punto de vista sobre lo que ha sido la pretemporada y de lo que ha observado con su nuevo entrenador Rigoberto Esparza, "En lo particular me he sentido muy cómoda con las compañeras, con los entrenadores, siento que nos dan confianza, y me siento a gusto con todos".

En cuanto a que va a ser el refuerzo más joven que llega al conjunto potosino y que ella podrá ayudar mucho al equipo para cumplir la regla de la menor que en la rama femenil si se va aplicar, cuál sería su aporte a la escuadra tunera a lo que dijo, "Yo creo que lo principal es trabajar en equipo, para poder alcanzar los objetivos fijados que es estar entre los ocho primeros lugares de la clasificación general".

Aunque Britany no fue titular con el equipo de los Tigres de la UANL, estuvo siempre presente en el día y sobre lo aprendido que le va a poder aportar a la escuadra tunera, la jugadora comentó, "En Tigres aprendí muchas cosas, desde la técnica, lo táctico, en donde destacó que se debe de trabajar en equipo, todas juntas, ser un equipo muy unido y con ello obtener buenos resultados para la escuadra tunera".

Se le preguntó sobre la competencia interna que se tendrá en el conjunto potosino a lo que Britany Cárdenas señaló "La competencia se da en todos lados, y eso es bueno, porque así te exiges en dar lo mejor de ti, y eso hace que seamos mejores en cada entrenamiento, en cada partido, para ganarnos cada uno su lugar en la escuadra".

KARLA CANTÚ

Para Karla Cantú, nuevo refuerzo del Atlético de San Luis femenil, la pretemporada ha sido difícil, ya que a pesar de estar entrenando en casa durante toda la cuarentena, en espacios pequeños, por lo que ahora en el terreno de juego, las cosas cambian y es complicado el volver adaptarte, ya que se siente fuera de ritmo.

Y señaló, "Pero creo que poco a poco están agarrando condición, entrando en ritmo, el hecho de que se haya atrasado un poco el inicio de la liga femenil, nos beneficia, ya que tendremos más tiempo para prepararnos, no sé en este momento si vamos a tener partidos de pretemporada, pero mientras más tiempo trabajemos juntas, mejor nos vamos a acoplar y a tener un mejor entendimiento dentro de la cancha".

En cuanto a las expectativas que tienen sobre el equipo, en donde para el entrenador Rigoberto Esparza va a su primera experiencia en la Liga MX Femenil, Karla Cantú mencionó, "El profesor tiene muchas comunicación con nosotros, lo que es una cosa muy positiva, ya sea antes o después de cada entrenamiento, platica con nosotras, sobre cómo nos vio, que debemos de mejorar, y tiene muchas expectativas positivas, piensa que es un equipo fuerte, que está trabajando bien y todas estamos en el mismo canal, y queremos hacer historia con el club por lo que se ira paso a paso y lo primero es calificar a la liguilla".

Finalmente, sobre su cambio de equipo, Karla comentó, "Es un cambio muy positivo, los cambios pasan por algo, y me gusta tomarlo como un nuevo reto, aquí en el club me han tratado muy bien, en León, no tuve muchas oportunidades, por lo que vengo a trabajar, con la camiseta bien puesta y vengo a apoyar al equipo en lo que pueda".