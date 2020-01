Dos potosinas Gladiadoras

Dentro de la etapa de preparación de Gladiadoras de Basquetbol Profesional se encuentras dos jóvenes jugadoras potosinas que tienen la ilusión de jugar, de dar su mejor esfuerzo y lo mejor disfrutar el deporte que les apasiona y que les ha inculcado la familia desde pequeñas.

ALISON ZARAZÚA CHÁVEZ 15 AÑOS DE EDAD

La pequeña Alison, quien cumplió sus 15 años el pasado 16 de enero, juega el baloncesto desde muy pequeña, le gusta porque su hermana Salma lo practica "de ahí me gustó y a la fecha lo disfruto jugar, ahora tengo la oportunidad de echarle muchas ganas con Gladiadoras".

"Esforzarme mucho en cada entrenamiento y en cada juego, eso haré para que el coach me ponga a jugar, me toca jugar de poste y punto más es que me tocó ir a los juegos de Acereras y dije yo quiero estar ahí y bueno, ya estoy a hora solo resta echarle muchas ganas y no desaprovechar la oportunidad" comentó Alison.

FERNANDA MATA TORRES 23 AÑOS

María Fernanda tendrá su primera participación con un equipo de baloncesto profesional "desde el primer entrenamiento me he sentido muy cómoda, el equipo está muy unido, así que esperamos los días de jugar los partidos de pretemporada para irnos acoplando" explicó con una sonrisa.

La joven jugadora dijo que la siguiente semana iniciarán la pretemporada en Tampico, luego en Querétaro y en la Ciudad de México, en cada sede con tres juegos, a fin de encontrar las estrategias idóneas en la cancha y ponerlas en práctica poco a poco durante los juegos oficiales.

"A mí me gusta mucho el baloncesto, empecé a practicarlo muy pequeña gracias a que mis papás juegan, de ahí me nació el gusto, además, en las escuelas que estuve fui seleccionada hasta competir en Olimpiada Estatal y Regional, también en las ardillas del Tecnológico de San Luis siempre con muy buenas participaciones" explicó.

Para culminar Fernanda Mata comentó que Gladiadoras será un equipo muy bueno "somos al momento puras potosinas así que siento que será algo muy bueno, me tocó ver a Acereras y no pude hacer pruebas porque en ese momento eran más importantes mis estudios, ahora que terminé la Licenciatura en Turismo ya me toca ahora dar el cien por ciento al deporte".