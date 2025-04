Duckworth gana el San Luis Open

En el cierre del San Luis Open Tennis Challenger 2025, se vivió una final muy corta y sin respuesta por el subcampeón, el duelo del australiano James Duckworth, primer sembrado, se impuso al alemán Max Wiskandt en la final en dos sets con parciales de 6-1 y 6-1, que se jugó en el estadio del Club y el torneo en las canchas de arcilla del Club Deportivo Potosino.

El primer set Duckworth lo resolvió en 25 minutos. Wiskandt y Duckworth defendieron su servició para el 1-1, pero luego vino una desconcentración del alemán que fue aprovechada por Duckwroth para defender su saque dos veces y quebrarle en tres ocasiones a Wiskandt para el 6-1.

En el segundo parcial, ya con un Wiskandt prácticamente derrotado y entregado, Duckworth defendió su saque en cuatro turnos y le quebró en dos ocasiones al alemán, quien salvó el sexto game, para el 6-1.

“El ambiente de hoy y toda la semana ha sido increíble en el torneo. Disfruté jugar aquí en San Luis Potosí y en México en general. A ustedes sé que les encanta el tenis, realmente aprecian los partidos y los jugadores disfrutan jugando en este ambiente”, dijo Duckworth tras el partido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Contó que pasó cuatro semanas en México jugando otros torneos ante de San Luis Potosí “y lo he disfrutado mucho aunque también pasé por momentos difíciles. Hace una semana no estaba seguro de si jugaría este torneo porque tuvimos algunos problemas, pero los superamos y estoy muy agradecido por la ayuda y el apoyo, sin ello no estaría aquí”.

A la ceremonia de premiación asistieron Anne Bees, supervisora de ATP; Carlos Saiz Díaz Infante, director del San Luis Tennis Open y Mario Barraza Barrón, director general banca comercial Grupo Financiero; Juan Alberto Martínez, presidente del Consejo de Administración del Club Deportivo Potosino y Juan Carlos Barrón, presidente del Comité Organizador del Club Deportivo Potosino.