Duelo de leyendas al Estadio Azteca

México.- El Estadio Azteca, símbolo indiscutible del futbol mundial, se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia. A pocos meses de convertirse en una de las sedes de la Copa del Mundo de 2026, el coloso de Santa Úrsula anunció un evento que promete despertar la nostalgia y la emoción de millones de aficionados: un partido de exhibición entre íconos de las selecciones de México y Brasil.

La cita está marcada para el próximo 19 de abril a las 17:00 horas, exactamente 53 días antes del silbatazo inicial del torneo de la FIFA. Será una oportunidad única para ver a figuras que han dejado huella en la memoria colectiva reunidas en la misma cancha, un escenario que fue testigo de gestas legendarias y momentos que definieron generaciones enteras. Entre los protagonistas confirmados destacan nombres que evocan respeto y admiración: Rafael Márquez y Andrés Guardado por parte de México, junto a Marcelo y Ronaldinho en representación de Brasil. La lista de estrellas continuará creciendo en los días venideros y alimentará la expectativa de un duelo memorable.

"Fuimos jugadores profesionales y ahora nos hemos convertido en leyendas. Será una gran responsabilidad para nosotros representar a México, tener un partido tan importante con una rivalidad tan fuerte entre México y Brasil. Son dos pueblos a los que les apasiona el futbol. Me gustaría invitar a la gente para que nos acompañe", mencionó Pavel Pardo, quien expresó su alegría por volver a la cancha en la que se convirtió en referente con el Tricolor y el América.