Duelos amistosos en la Máster Plus
La experiencia, el buen toque y la pasión por el balón se hicieron sentir con fuerza durante la jornada de juegos amistosos de la categoría Máster Plus de la Fraternidad, disputada el sábado 31 de enero de 2026.
El partido más vibrante de la jornada lo protagonizaron Centeno Soccer y Combinado Mezquital, en un auténtico toma y daca que terminó con victoria de 5-3 para Mezquital. Hugo Rodríguez fue la gran figura al firmar un triplete, bien acompañado por José Luis Bravo, quien aportó dos anotaciones más. Por Centeno, Javier Mata respondió con hat-trick.
En otro duelo de alto voltaje, Combinado San Francisco sacó la casta y se impuso 3-2 a Perisur–San Miguelito, con Abel Ibarra como hombre clave al marcar dos tantos, mientras que Francisco Hernández selló el triunfo en los minutos finales. Perisur no bajó los brazos y respondió con goles de Martín Juárez y Francisco Segovia.
La solidez defensiva y la contundencia al frente marcaron el triunfo de Corsarios, que navegó con rumbo firme para vencer 2-0 a Deportivo Toriz, gracias a las anotaciones de Miguel Ruiz y José Luis Gallegos. Por su parte, Banda Plateada mostró autoridad colectiva y buen futbol al derrotar 4-1 a Galaxy Ersa, con José Álvarez como referente ofensivo al marcar un doblete, además de los goles de Alberto Arriaga y Diego Alonso.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Finalmente, Atlético UPA fue una auténtica aplanadora y goleó 6-1 a Deportivo Camarena, con Víctor Guzmán encendido al firmar dos goles, apoyado por Ángel Díaz y Antonio Sierra, además de dos autogoles que terminaron por inclinar definitivamente
la balanza.
no te pierdas estas noticias
Lesión de Asu Almabayev deja a Brandon Moreno sin rival para UFC México
El Universal
La UFC enfrenta un revés inesperado al perder a Asu Almabayev como rival de Brandon Moreno en su llegada a México.
Jugadores de la NFL se oponen a añadir partido 18 a la temporada regular
AP
El Sindicato de Jugadores de la NFL expresa su postura clara ante la propuesta de extender la temporada regular.
Consumidores en México aumentan gasto por el Super Bowl LX
El Universal
El Super Bowl LX en México se perfila como un evento de alto consumo, con aficionados dispuestos a gastar en alimentos y bebidas. Estudio de Kantar revela preferencias y expectativas.