Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Duelos cerrados en Ascenso de la Azteca

Duelos cerrados en Ascenso de la Azteca

Jornada vibrante se llevó a cabo en el torneo Quetzal en la categoría Héctor Leyva

Por Romario Ventura

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Duelos cerrados en Ascenso de la Azteca

Este pasado domingo se llevó a cabo la fecha 16 del Torneo de Quetzal Apertura 2025 en la categoría Ascenso Héctor Leyva dejó emociones, contrastes y resultados que comienzan a perfilar a los equipos protagonistas rumbo al cierre de temporada.

ABURRIDO DUELO

En un partido de lucha en medio campo y con pocas llegadas claras, Amigos FC y Atlético Salazares firmaron un empate 0-0. La figura del encuentro fue el orden defensivo, mientras que el silbante Eduardo Alejandro Grimaldo Castillo llevó sin problemas el control de las acciones.

CONTUNDENTE

El Combinado F. M. dio muestra de pegada y se impuso 3-1 al Deportivo San Alberto. Saúl Alvarado fue el héroe del partido al marcar un doblete, mientras que Gerardo López completó la cuenta. Por el lado de San Alberto, Mario Rodríguez descontó, aunque insuficiente para revertir la balanza. El árbitro Ulises Ochoa Madrigal fue el encargado de impartir justicia.

REGRESO CON GOLEADA

El equipo de Unión Julias hizo honor a su nombre y con un futbol arrollador venció 5-1 al Deportivo Puros Cuates. Eduardo Orozco y Roberto Alvarado firmaron sendos dobletes, mientras que Iván Hernández puso la cereza del pastel. El descuento para Puros Cuates llegó gracias a César Hernández, pero poco pudo hacer ante la avalancha ofensiva. El silbante José Antonio Turrubiarte dirigió el encuentro.

DOMAN A BMH

Con oficio y garra, los Toros Negros F. C. se impusieron 2-1 a BMH Suministros, en un partido peleado de principio a fin. Brian Rangel y Fabián Montante firmaron los tantos del triunfo, mientras que Alfredo Rodríguez descontó para los visitantes. 

La árbitra Perla Rodríguez Godínez mantuvo el orden en un duelo lleno de intensidad.

CHOQUE DE PODER A PODER

En otro gran encuentro, el Buenavista F. C. logró un apretado 3-2 sobre Los Muchachos de Don Beto. Los goles de Francisco Pérez, Ángel Adrián Hernández y Kenet Bravo marcaron la diferencia, aunque la escuadra de Don Beto nunca bajó los brazos con las anotaciones de Diego Alberto Miguel y Jonathan Hernández. El silbante Brandon Martínez dirigió un juego de ida y vuelta que mantuvo a los aficionados al filo de la butaca.

EXHIBICIÓN EN EL CAMPO

La nota espectacular de la jornada la dio Abarrotes Muñiz, que con una ofensiva demoledora aplastó 7-1 a los Spartanos FC. Melvin González se llevó la tarde con un póker de cinco goles, mientras que José Eduardo Montes completó la goleada con un doblete. Por parte de Spartan0s, Luis Alejandro Guel puso el tanto del honor. El árbitro Octavio Almendarez fue testigo de la exhibición goleadora.

