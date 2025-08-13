logo pulso
Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Duplantis eleva su récord mundial

El atleta campeón añadió un centímetro a su marca anterior

Por AP

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Duplantis eleva su récord mundial

BUDAPEST.- Mondo Duplantis elevó el martes su récord mundial de salto con pértiga a 6.29 metros en la justa Istvan Gyulai Memorial en Budapest.

El campeón olímpico y mundial añadió un centímetro en su segundo intento al récord anterior que estableció en junio en una reunión de la Liga Diamante frente a sus compatriotas en Estocolmo.

Fue el 13er récord mundial de salto con pértiga para el sueco de 25 años y el tercero este año.

Duplantis, nacido en Luisiana, compite por Suecia, el país natal de su madre.

Fue otra victoria contundente en Budapest para Duplantis, quien retuvo su título mundial en la capital húngara en 2023 al superar los 6.10.

En la reunión del World Athletics Continental Tour Gold el martes, Duplantis superó los 6.11 en su segundo intento y luego apuntó con éxito al récord mundial también en su segundo intento.

