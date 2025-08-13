Duplantis eleva su récord mundial
El atleta campeón añadió un centímetro a su marca anterior
BUDAPEST.- Mondo Duplantis elevó el martes su récord mundial de salto con pértiga a 6.29 metros en la justa Istvan Gyulai Memorial en Budapest.
El campeón olímpico y mundial añadió un centímetro en su segundo intento al récord anterior que estableció en junio en una reunión de la Liga Diamante frente a sus compatriotas en Estocolmo.
Fue el 13er récord mundial de salto con pértiga para el sueco de 25 años y el tercero este año.
Duplantis, nacido en Luisiana, compite por Suecia, el país natal de su madre.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fue otra victoria contundente en Budapest para Duplantis, quien retuvo su título mundial en la capital húngara en 2023 al superar los 6.10.
En la reunión del World Athletics Continental Tour Gold el martes, Duplantis superó los 6.11 en su segundo intento y luego apuntó con éxito al récord mundial también en su segundo intento.
no te pierdas estas noticias
Delegación mexicana arrasa con medallas de oro en Juegos Panamericanos Junior 2025
El Universal
Atletas mexicanos brillan en competencia continental juvenil al obtener múltiples medallas de oro.
Homenaje en Premier League por trágico fallecimiento de Diogo Jota
AP
Liverpool y clubes de la Premier League se unen en tributo a Diogo Jota
Sin errores no hay éxito: Jorge Valdano
PULSO
El exfutbolista campeón del mundo compartió 11 claves del liderazgo y el trabajo en equipo en la FCC-UASLP