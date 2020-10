Dustin Johnson baja de CJ Cup

LAS VEGAS, Nevada.- Dustin Johnson se convirtió en el golfista más prominente que da positivo por el coronavirus desde que la gira de la PGA volvió a la actividad en junio, lo que provocó el martes que se retirarse de la CJ Cup en el campo de Shadow Creek. La gira de la PGA informó en un comunicado que Johnson notificó a los organizadores que acusaba síntomas de COVID-19 y se sometió a otra prueba que arrojó el resultado positivo.

Johnson es el número uno del golf mundial y fue proclamado como el mejor jugador de la gira tras ganar la Copa FedEx por primera vez. No juega desde que quedó sexto en el Abierto de Estados Unidos el mes pasado. "Desde luego que estoy muy decepcionado", dijo Johnson en un comunicado. "Tenía muchas ganas de competir esta semana, pero haré todo para volver lo más pronto posible. He sostenido ya algunas llamadas con el equipo médico de la gira y agradezco todas las muertas de apoyo y los consejos que me han dado".