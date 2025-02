Eagles festejan su campeonato

FILADELFIA.- Filadelfia se tiñó de verde este 14 de febrero para celebrar a sus campeones del Super Bowl.

Los apasionados aficionados gritaron y vitorearon el viernes mientras el quarterback Jalen Hurts, el Jugador Más Valioso del Super Bowl, y el propietario de los Eagles, Jeffrey Lurie, se turnaban para levantar el Trofeo Vince Lombardi al inicio del desfile de victoria del equipo a través de la Ciudad del Amor Fraternal.

Muchos fanáticos acamparon a lo largo de la ruta del desfile durante la noche, acurrucándose bajo mantas y dentro de tiendas de campaña para asegurar los mejores lugares cerca del Museo de Arte de Filadelfia, donde los Eagles tomaron el escenario en los escalones “Rocky”.

“Sabes, me dije a mí mismo que cuando me seleccionaran, no vendría a los escalones de Rocky hasta que ganara un campeonato”, dijo Hurts a los aficionados que vitoreaban. “Y ahora estamos aquí”.

Otros, vestidos con camisetas de los Eagles, treparon a los árboles y postes de luz, se colocaron en lo alto de escaleras y se aferraron a una estatua de Benjamin Franklin cerca del Ayuntamiento para vislumbrar a Saquon Barkley, el corredor con más yardas terrestres en una temporada en la NFL, y a Cooper DeJean, el novato defensivo que llevó una intercepción hasta la zona de anotación el día en que cumplió 22 años.

“Este equipo es especial. No podemos ser grandes sin la grandeza de otros y eso ciertamente se aplica a nuestros aficionados”, dijo el entrenador en jefe Nick Sirianni.

En un punto, Barkley, junto con muchos otros jugadores, saltó de los autobuses al aire libre para caminar a lo largo de la ruta del desfile y chocar las manos con los aficionados que se presionaban contra las barricadas inestables.

Jordan Jaindl, quien no pudo asistir al desfile de 2018 después de que los Eagles ganaran su primer Super Bowl, no quiso perderse este y acudió con su esposa y sus tres hijas desde Binghamton, Nueva York. Este equipo, dijo, era la encarnación de la ciudad. “Su ética de trabajo”, acotó. “Cómo tienen que esforzarse por cada victoria. Tenemos que esforzarnos aquí en Filadelfia.”

Algunos aficionados llegaron con carritos de supermercado llenos de comida y bebidas, mientras que otros se mantuvieron cálidos en un hotel, bebiendo champaña. Un grupo asó un cerdo con el número “15” tallado en el costado —un último dardo al quarterback de Kansas City, Patrick Mahomes.

Los Eagles, aunque no eran los favoritos, dominaron a los Chiefs de Kansas City el domingo, manteniéndolos en cero en la primera mitad antes de concretar una victoria de 40-22.

“Estoy tan feliz de que no tuviste que pasar por un juego de infarto”, dijo el veterano ala defensiva Brandon Graham. “Se trata de que seamos aguerridos .Vamos a seguir siendo aguerridos”.

La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, y otros líderes de la ciudad imploraron a los apasionados fanáticos del equipo que se mantuvieran a salvo y sostuvieran el ambiente festivo.

“En medio de toda esta belleza, todos los sacrificios que este equipo ha hecho para llegar a este momento, no queremos que todo se pierda”, dijo la alcaldesa.

A pesar de sus advertencias, algunos aficionados se pararon sobre camiones de la ciudad, bailaron sobre inodoros portátiles y escalaron postes de luz. Hace solo unas semanas, un estudiante universitario falleció al caer de un poste tras la victoria de los Eagles en el Juego de Campeonato de la NFC.

Hace un año, un tiroteo en la celebración de la victoria del Super Bowl en Kansas City dejó a una persona muerta y casi dos docenas heridas. Había una gran presencia policial a lo largo de la ruta del desfile de Filadelfia, que se extendía desde el sur de la ciudad, donde juegan los Eagles, hasta el Ayuntamiento y luego hacia el museo de arte.

Camiones volquetes y maquinaria pesada bloquearon muchas de las calles laterales a lo largo de la ruta. Las escuelas de la ciudad cerraron para el desfile, al igual que los tribunales de la ciudad y otras agencias.