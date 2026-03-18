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Eagles se refuerzan con Marquise Brown

Por AP

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Eagles se refuerzan con Marquise Brown

El receptor abierto Marquise "Hollywood" Brown y los Eagles de Filadelfia han acordado un contrato por un año, de acuerdo a los informes del martes a The Associated Press por parte de una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no se ha finalizado.

Brown, una selección de primera ronda de Baltimore en 2019, tuvo 49 recepciones para 587 yardas y cinco touchdowns la temporada pasada con los Chiefs. Se suma a una ofensiva repleta de estrellas que cuenta con el quarterback Jalen Hurts, el Jugador Ofensivo del Año de la NFL 2024 de la AP Saquon Barkley, A.J. Brown, DeVonta Smith y Dallas Goedert, quien regresa con un contrato por un año.

La mejor temporada de Brown fue en 2021 con los Ravens. Registró 91 recepciones para 1.008 yardas y seis touchdowns.

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Brown, que cumple 29 años en junio, acumula 371 recepciones para 4.322 yardas y 33 touchdowns en siete temporadas con Baltimore, Arizona y Kansas City.

La incorporación de Marquise Brown hace que A.J. Brown sea más prescindible. Los Eagles han escuchado ofertas por el receptor, elegido tres veces al Pro Bowl. El canje de Miami de Jaylen Waddle a Denver por una selección de primera ronda, además de una de tercera y una de cuarta, fija el listón del valor de mercado de A.J. Brown.

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