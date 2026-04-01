Echa Irak a Bolivia y logra el último boleto

Monterrey.- La selección de Irak derrotó hoy por 2-1 a Bolivia y se adjudicó el último boleto disponible para la Copa Mundial de fútbol a la que regresa después de 40 años de ausencia.

Ali Alhamadi y Aymen Hussein le dieron el triunfo a Irak, en tanto Moisés Paniagua descontó por los bolivianos.

Bolivia tuvo la posesión de la pelota en el inicio del partido, pero Irak presionó y en el minuto 9 estuvo cerca de tomar ventaja con un remate de Amir Alammari en un tiro libre, despejado por el guardameta boliviano Guillermo Viscarra.

Un minuto después, en un tiro de esquina, Alhamadi aprovechó la pobre marca y de cabeza puso el 1-0.

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Bolivia fue paciente; Irak mantuvo el orden, hasta que en el minuto 38, Paniagua convirtió de derecha a pase de Ramiro Vaca para empatar el duelo y estremecer a los miles de hinchas bolivianos en las tribunas, algunos de los cuales pagaron más de 1.000 dólares por estar en el estadio.

Bolivia terminó mejor la mitad inicial, aunque no pudo cosechar frutos de su dominio.

La segunda parte empezó con lucha en mitad de la cancha. En el minuto 52, el estratega de Irak hizo cambios, entre ellos el del ingreso a la cancha de Marko Farji, quien segundos más tarde le puso un balón a Hussein, letal en el remate de derecha, el 2-1.

Con el consentimiento del rival, Bolivia se adueñó de la pelota, sin embargo, no creó peligro ante un oponente ordenado atrás.

En los últimos minutos, Bolivia acosó a Irak, mas careció de contundencia y dejó ir la oportunidad de regresar a un Mundial, después de 32 años.

Irak jugará el Mundial en el grupo I contra Francia, Senegal y Noruega.