Eden Hazard, baja con Real Madrid hasta por cuatro semanas

Lionel Messi no será la única estrella que se pierda el arranque de la Liga de España. Eden Hazard, la nueva figura del Real Madrid, fue baja para la Jornada 1 de la Liga.

El belga, que costó 110 millones de dólares al club merengue, sufrió unas molestias en el recto interior del muslo izquierdo y no estará para el partido de mañana, contra el Celta, ni en las próximas tres o cuatro semanas, anunció el equipo.

Después de una mala pretemporada, en la que se cuestionó el accionar del entrenador Zinedine Zidane, se suma a las preocupaciones Hazard, quien lucía como la esperanza blanca.

Sin embargo, la baja sensible de Eden puede provocar dos cosas: la permanencia de Gareth Bale y/o de James Rodríguez o que el Real Madrid empuje más para fichar a Neymar.