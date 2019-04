Edgar Méndez, el único celeste que le ha marcado al América

Edgar Méndez llegó a Cruz Azul en el Apertura 2017 y desde ese momento, se convirtió en el único que no le ha temido al América, al marcarle goles, aunque no gane su equipo.

El volante español le ha marcado dos veces a las Águilas en ocho partidos. Sin embargo, sus anotaciones aún no han validado un triunfo. Espera romper este maleficio el próximo domingo.

La primera notación ocurrió en la Jornada 13 del Apertura 2017. En aquella tarde noche, los Celestes perdieron 1-3 en el estadio Azul, cuando eran dirigidos por "Paco" Jémez. Méndez marcó vía penal al 79.

Para el Clausura 2018, Cruz Azul volvería a perder ante las Águilas por marcador de 2-1 en el Estadio Azteca. Sí, otra vez en una jornada 13. El español fue el que se encargó de abrir el marcador al minuto 6.

El resto de los partidos, La Máquina perdió o empató sin anotar, contando Copa, Liga y Liguilla.

Apertura 2017 – Liga - Cruz Azul 1-3 América

Apertura 2017 – Copa MX- América 1-0 Cruz Azul

Apertura 2017 – Liguilla- Cruz Azul 0-0 América

Apertura 2017 – Liguilla- América 0-0 Cruz Azul

Clausura 2018 – Liga- América 2-1 Cruz Azul

Apertura 2018 – Liga- Cruz Azul 0-0 América

Apertura 2018 – Liguilla Final- América 0-0 Cruz Azul

Apertura 2018 – Liguilla Final- Cruz Azul 0-2 América

En el actual torneo lleva una notación y espera que su olfato goleador se recupere ante el odiado rival. La última ocasión en la que Cruz Azul derrotó al América fue en el Apertura 2014, cuando los Celestes vencieron 4-0 a los de Coapa. Luis Fernando Tena comandaba a esa Máquina.