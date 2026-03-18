Edwards fuera de 1 a 2 semanas por lesión

MINNEAPOLIS.- El All-Star de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, se perderá los próximos partidos por una inflamación en la rodilla derecha, con el equipo de lleno en la lucha por la posición de playoffs en la Conferencia Oeste.

Los Timberwolves anunciaron antes de su partido contra los Suns de Phoenix que Edwards sería reevaluado en un plazo de una a dos semanas, tras someterse el escolta, en su sexta temporada, a una resonancia magnética. Eso significa que Edwards se perderá al menos cuatro partidos, con los Timberwolves jugando cuatro veces en un lapso de seis días. Una ausencia de dos semanas le costaría siete partidos.

Edwards terminará la temporada con el mínimo de partidos jugados de su carrera, ya que ya se perdió cuatro encuentros por una distensión en el isquiotibial derecho y un total de seis partidos en tres tramos distintos por una persistente lesión en el pie derecho.

Edwards, quien disputó 79 partidos en cada una de las tres temporadas anteriores, promedia el mejor registro de su carrera con 29,5 puntos por partido.

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