El América vive susto en el aire
México.- América sufre en su regreso a la Ciudad de México, luego del empate sin goles frente a Nashville SC en el Geodis Park, en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.
Las Águilas regresaban en su vuelo chárter cuando el avión presentó una falla y tuvieron que aterrizar de emergencia en Miami, donde se encuentran en estos momentos y se espera que regresen a CDMX por la noche.
Tras lo sucedido, el cuadro de Coapa emitió un comunicado para detallar el suceso. Los capitalinos llegaron a Miami sin complicaciones.
"Fuimos informados que el sistema arrojaba una falla eléctrica, por tal motivo, como medida de precaución, la tripulación tomó la determinación de aterrizar la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami, lugar en el que tiene su base de mantenimiento", explican en su escrito.
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Por ahora, todo el equipo y staff de las Águilas se encuentran en un hotel a la espera de volver a la capital para continuar con su planeación para el juego del próximo sábado contra Cruz Azul.
Los jugadores, cuerpo técnico y staff se encuentran descansando en un hotel de manera temporal, mientras abordan un nuevo vuelo este día con destino al área metropolitana de la Ciudad de México.
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