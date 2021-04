El Atlético de San Luis no pierde la esperanza de evitar la sanción de 120 millones de pesos por terminar el Guardianes 2021 en el fondo de la tabla de cocientes.

"La porcentual, hay que salir de ahí. Es lo mismo que venimos diciendo fecha a fecha", comentó Pedro Gracia, auxiliar técnico en el club potosino.

Después de perder ante el FC Juárez (2-1), el equipo rojiblanco se cayó a un cociente de 0.9846, con tres juegos por disputar, por detrás del Atlas (1.0206) para salir del fondo.

"Hay dolor por la derrota y la seguidilla es preocupante. [...] Es un equipo y si no funciona como tal, más allá de las individualidades, no va a responder. Lo ideal es que los rendimientos individuales sean de más personas y que se reflejen más en lo colectivo. Cuesta hacer puntos", añadió Gracia.

Por su parte, los Bravos se quitaron una presión de encima y le aplicaron más al Mazatlán FC, ya que pueden evitar la sanción de 50 millones, en caso de superar a los sinaloenses.

"Es la prioridad, salir de la zona de multas, y eso se consigue si sumamos puntos", comentó Alfonso Sosa, timonel fronterizo.

"Es un triunfo que anímicamente nos viene bien porque lo trabajamos. Entendíamos la necesidad nuestra era para sacar tres puntos en un partido intenso... una merecida victoria", añadió.