El Barça, a sentenciar la Liga

Tras certificar su pase a semifinales de la Liga de Campeones con una goleada ante el Manchester United (3-0), el Barcelona afronta una semana clave para reeditar el título de LaLiga Santander, en una serie de tres partidos que empezará este sábado con la visita de la Real Sociedad.



Alavés, en Mendizorroza, y Levante, de nuevo en el Camp Nou, serán los otros dos encuentros ligueros que, si el Barça solventa con triunfo, le convertiría matemáticamente en campeón.



Pensando en la 'Champions', el conjunto azulgrana se tomó un respiro en Huesca (0-0), con un equipo plagado de suplentes, y mañana Valverde volverá a hacer rotaciones, aunque muchas menos de las que se vieron la pasada jornada en El Alcoraz.



Allí no estuvieron ni Leo Messi, ni Sergio Busquets ni Ivan Rakitic, a los que el técnico dio descanso, ni tampoco Gerard Piqué y Luis Suárez, baja por acumulación de tarjetas.



Todos ellos presumiblemente irán convocados ante la Real tras el entrenamiento de esta tarde. Aunque Valverde hará de nuevo algunos cambios en el once.



Nelson Semedo podría reemplazar a Sergi Roberto en el lateral derecho, Arturo Vidal al Arthur Melo en el centro del campo y Ousmane Dembélé también apunta a la titularidad en detrimento de Philippe Coutinho. El extremo francés seguramente completará la tripleta ofensiva del conjunto azulgrana junto a Messi y Suárez.



Son duda por problemas físicos los defensas Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen y baja segura por lesión Rafinha Alcántara.



La Real Sociedad recupera a su estrella Willian José, después de su sanción de la pasada jornada, para intentar el asalto a un Camp Nou que se le resiste desde hace 28 años y poder tener algo parecido a un objetivo para los cinco últimos partidos.



Hay una sensación de fin de temporada en San Sebastián, ya que el equipo llega a este encuentro con un solo triunfo en los últimos ocho partidos, por lo que la arenga del presidente del club, Jokin Aperribay, esta semana, para pelear hasta el final, no parece que vaya a tener excesivo eco, desde luego en la afición, otra cosa será lo que empape en el vestuario.



Imanol Alguacil, que ha sufrido un auténtico calvario para poder hacer alineaciones dado el gran número de bajas de jugadores importantes que prácticamente se descartan cada jornada, podrá tener un ataque de garantías con Willian José y Mikel Oyarzabal, pero acusará todavía ausencias importantes en el medio campo.



Asier Illarramendi sigue muy verde para volver a la titularidad tras su lesión fibrilar y algo parecido pasa con David Zurutuza, que tiene incluso difícil poder celebrar su renovación por un año antes de que termine la liga, ya que sigue lesionado.



La baja de Theo Hernández abre la puerta a que se mantenga en el once el canterano Aihen Muñoz, dentro de esa selección de jóvenes del filial con los que trabaja Alguacil ante la próxima campaña.



El trabajo defensivo en casa del líder se antoja clave para que tenga opciones de éxito un equipo donostiarra que lleva encajando goles en todos sus partidos desde hace casi dos meses, de forma que el argentino Gero Rulli no deja a cero su portería desde el empate con Girona el 25 de febrero.