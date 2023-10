El Barça apenas rescata un punto ante el modesto Granada

Granada, 8 oct (EFE).- Granada y

empataron este domingo (2-2) en el Nuevo Los Cármenes, resultado que eleva a seis las jornadas que lleva sin ganar un equipo rojiblanco que sigue en puestos de descenso y que supone el segundo empate seguido fuera en LaLiga de los cules, que se quedan en la tercera plaza de la clasificación tras Real Madrid y Girona.Un doblete de Bryan Zaragoza, el primer tanto a los 17 segundos de juego, colocó 2-0 al Granada, mientras que redujo diferencias al borde del descanso Yamine Lamal, convertido en el nuevo goleador más joven en la historia de LaLiga.Elempujó con todo en el segundo tiempo en busca de la remontada, aunque se tuvo que conformar con el empate logrado en el minuto 86 por Sergi Roberto en una acción polémica al pedir los locales falta previa del portugués Joao Felix a Jesús Vallejo.El técnico del, Xavi Hernández, apostó por un once bastante ofensivo, ya que cubrió la baja por lesión del polaco Robert Lewandowsky con Ferrán Torres, mientras que en relación al once de Oporto también apostó por Fermín López en lugar de Oriol Romeu.El Granada, con una alineación que también miraba más para adelante que para atrás, sólo tardó 17 segundos en adelantarse en el marcador, que fue lo que tardó elen perder el balón tras sacar de centro y en encontrar el Granada a Bryan, que no falló en el mano a mano ante el alemán Marc André Ter Stegen.La reacción azulgrana tras un mazazo tan tempranero e inesperado fue pisar un par de veces con claridad el área rival, pero sin llegar a disparar para probar al portugués André Ferreira.La primera parada del meta rojiblanco llegó al cuarto de hora al arrojarse a los pies de su compatriota Joao Felix en un balón suelto al filo del área pequeña, mientras que la segunda, poco después, fue un despeje a chut lejano de Pablo Páez Gavira ´Gavi´,El control total del partido era delante un Granada que defendía en bloque medio bajo pero al que apenas le duraba la pelota en su poder cuando lograba recuperarla.Alejandro Balde por la izquierda y Gavi llegando desde atrás se convirtieron en los mejores recursos ofensivos de undemasiado lento y previsible en la circulación de balón.El Granada también enchufó la segunda llegada que tuvo, esta vez en el minuto 29 y con un mismo protagonista, un sensacional Bryan Zaragoza.El joven talento local encaró a Ter Stegen tras recibir un pase al espacio de Gerard Gumbau, pero ante de superar al meta alemán con el exterior de su bota dejó un doble recorte para recuerdo ante el francés Jules Kounde, impotente y superado en la acción.Respondió elcon un ajustado chut de Joao Felix ante el que se lució André, que también intervino poco después a un disparo de Fermín López.Cuando ya se oteaba el descanso tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado Kounde, que fue reemplazado por el uruguayo Ronald Araujo.Parecía que era lo último del primer tiempo, pero en el añadido se metió en el partido elcon fortuna al marcar el 2-1 Yamine Lamal, nuevo goleador más joven en la historia de LaLiga, tras aprovechar un balón suelto después de varios rechaces dentro del área.En el segundo tiempo apenas varió el guion: posesión casi monopolizada por el, aunque problemas en la fluidez y dificultad para encontrar el marco local, con André frenando el intento a balón parado de Fermín.En estrategia también pudo marcar, a la hora de juego, el Granada, en este caso con un remate del argentino Lucas Boyé que se marchó fuera por centímetros con el meta ya superado.Buscó Xavi mejorar a los suyos con la entrada de Sergi Roberto por Fermín, pero no lo logró porque pasaban los minutos y el claro dominio delno se traducía en ocasiones claras.Else agarró al balón parado y Ferrán Torres tuvo el empate en sus botas mediado el segundo tiempo, tras toque de cabeza de Araujo, evitando la diana André sobre la misma línea de gol.Con Oriol Romeu ya en el campo, al entrar por Lamine Yamal, se volcó aún más el, que rozó el 2-2 con un tirazo de Araujo que rozó el poste.El empaté dello consiguió en el minuto 86 Sergi Roberto tras pase de Balde, en una jugada muy polémica, ya que durante la jugada hubo una falta del portugués Joao Felix sobre Jesús Vallejo que ni el árbitro ni el VAR consideraron sancionable.Justo tras el 2-2, Bryan pudo coronar su gran noche pero su tiro en una contra rojiblanca fue rechazado por el poste.Ya en el añadido, con ela por el triunfo, un tanto de Joao Félix de cabeza fue anulado por fuera de juego.