El Barcelona sin Messi, no es nadie: Jonathan Dos Santos

Jonathan Dos Santos no ocultó su felicidad por conocer la noticia de que Lionel Messi, su excompañero, se quedará una temporada más en la liga de España. El canterano blaugrana aseguró que el argentino es clave para el club culé, necesitado de la magia del "10" para cosechar glorias. "Me encanta la idea de que Messi se quede", dijo el mexicano en teleconferencia.

"Se merece y tiene el derecho de hacer lo que quiere. Sin Messi, el Barça no es nadie...". Dos Santos argumentó que Leo ha sido clave para el crecimiento del Barcelona desde que debutó, con 34 títulos de los 86 oficiales en la historia del club, además de que ha metido 634 goles con la camiseta blaugrana, el máximo en los registros en Catalunya. "Los trofeos, en mayor parte, son por Messi", subrayó Jona. El mexicano compartió vestidor con el astro argentino de 2009 a 2014. "Yo, que soy del Barça, estoy muy contento de que se quede", añadió el tricolor, quien podría jugar de titular este domingo, cuando el LA Galaxy se mida con el LAFC.