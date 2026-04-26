El Barcelona vence al Getafe

BARCELONA.- El Barcelona está más cerca de conquistar su segundo título consecutivo de La Liga después de una rara victoria en Getafe el sábado, mientras que el Atlético de Madrid recibió un impulso muy necesario antes de enfrentar al Arsenal en las semifinales de la Liga de Campeones.

Fermín López dedicó su gol de apertura, a los 45 minutos, al lesionado Lamine Yamal, quien es el máximo goleador y principal asistente del Barcelona. Yamal se perderá el resto de la temporada por una lesión muscular, pero espera estar en condiciones para el Mundial con España.

Tras marcar, Fermín cruzó los brazos y levantó los dedos para hacer la señal de "304" que Yamal utiliza para celebrar sus goles, en referencia a los tres últimos números del código postal de su ciudad natal, al norte de Barcelona.

Rashford ingresó como suplente y sentenció el triunfo 2-0 al 74 con una acción individual, mientras el Barcelona consiguió su primera victoria en Getafe en seis temporadas . Barcelona amplió la ventaja sobre el Real Madrid, que es segundo, a unos contundentes 11 puntos cuando restan apenas cinco jornadas, incluido otro Clásico en el Camp Nou el 10 de mayo.

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La defensa física y sin florituras del Getafe frenó al Barcelona durante media década en sus enfrentamientos en el Coliseum. Barcelona había marcado solo una vez en sus cinco visitas anteriores al estadio al sur de Madrid, una racha de cuatro empates consecutivos y una derrota en 2020. La victoria previa del Barcelona aquí había sido en 2019.

Y el partido del sábado comenzó como otra batalla cuesta arriba para el Barcelona hasta que Pau Cubarsí ganó un balón dividido en el mediocampo y Pedri González aprovechó la oportunidad para sorprender por fin a la defensa del Getafe fuera de posición. El mediocampista español metió un pase magnífico hacia adelante para superar la trampa del fuera de juego de los locales, y Fermín hizo el resto al rematar por delante de David Soria.

Luego, con el Getafe yendo al ataque con la esperanza de un empate tardío, Rashford corrió para alcanzar un balón largo de Robert Lewandowski y condujo más de medio campo antes de perfilarse ante Soria y definir a la red.

Barcelona anunció el jueves que Yamal se perdería el resto de la temporada después de sufrir una lesión muscular en la pierna izquierda el día anterior al convertir un penal en la victoria 1-0 sobre el Celta de Vigo.

El poco utilizado delantero Roony Bardghji fue titular en el lugar de Yamal por la banda derecha del ataque del Barcelona. El sueco de 20 años remató desviado en la única ocasión clara de gol del Barcelona antes de que Fermín abriera el marcador.

El Getafe, que ha rendido por encima de lo esperado otra vez esta campaña bajo el entrenador José Bordalás, se mantuvo en el sexto puesto y en la pelea por un boleto a la Europa League.

El Madrid vio otro golpe a sus ya escasas esperanzas de alcanzar al Barcelona el viernes, cuando el Real Betis anotó en el tiempo añadido para empatar 1-1. El Madrid contempla la posibilidad de encadenar dos temporadas sin un gran título desde la llegada de Kylian Mbappé.