El Bayern Múnich madruga a Atalanta

El Bayern Munich firmó una noche demoledora en Italia tras golear 6-1 a Atalanta BC en Bérgamo, en un partido que dominó de principio a fin. El conjunto alemán impuso su jerarquía desde los primeros minutos y convirtió el encuentro en una exhibición ofensiva, dejando prácticamente sentenciado el duelo antes del descanso.

El primer golpe llegó temprano, al minuto 12, cuando Josip Stanisic aprovechó un saque de esquina para abrir el marcador con un remate dentro del área tras asistencia de Serge Gnabry. El Bayern ya había generado varias llegadas y ese gol reflejaba el dominio que ejercía sobre el conjunto italiano.

La presión bávara no se detuvo y diez minutos más tarde apareció Michael Olise para ampliar la ventaja. El atacante francés sacó un potente remate desde fuera del área que se coló junto al palo, tras una asistencia del defensor Dayot Upamecano. Atalanta intentó reaccionar, pero le costó sostener el ritmo ofensivo de su rival.

Antes del descanso llegó el tercero. Al minuto 25, nuevamente Olise fue protagonista al asistir a Serge Gnabry, quien definió dentro del área para el 3-0 con el que terminó la primera parte. El equipo alemán se fue al vestuario con una ventaja contundente y con el partido completamente bajo control.

En la segunda mitad el dominio continuó. Al minuto 52, Nicolas Jackson marcó el cuarto tras culminar un rápido contraataque iniciado por Luis Díaz. Poco después, al 64´, Olise volvió a aparecer en el área para firmar su doblete y colocar el 5-0 tras una asistencia de Alphonso Davies.

El festival ofensivo se completó al minuto 67 con un gol de Jamal Musiala, que empujó el balón desde corta distancia tras pase de Jackson. Con el 6-0, el Bayern bajó un poco la intensidad mientras Atalanta intentaba, al menos, descontar ante su público.

El único tanto del conjunto italiano llegó en el tiempo añadido. Al 90+3, Mario Pašalic aprovechó un contraataque para marcar el 6-1 definitivo. A pesar del gol del honor, la goleada dejó claro el dominio absoluto del Bayern, que se llevó una contundente victoria en Bérgamo tras una actuación ofensiva prácticamente perfecta.