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´El Bebote´ no jugará fecha FIFA

Se perderá los partidos de México contra Portugal y Bélgica

Por El Universal

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
´El Bebote´ no jugará fecha FIFA

México.- A falta de 10 días para que el estadio Azteca -ahora Banorte- reabra sus puertas al público con el espectacular juego entre la Selección Mexicana y su símil de Portugal, trascendió que el delantero mexicano, Santiago Giménez, no será convocado por Javier Aguirre.

De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de la Selección Mexicana para TUDN, "a pesar de estar entrenando, Santiago Giménez no estará en la convocatoria del ´Vasco´ para los juegos vs Portugal y Bélgica".

Además, mencionó que "aún no lo ven al 100 por ciento y Milan solicitó que no fuera convocado para no arriesgarlo".

Cabe recordar, que el "Bebote" apenas va recuperándose de su lesión que lo alejó de las canchas por poco más de tres meses.

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Aunque el conjunto italiano compartió recientemente fotos suyas integrándose al entrenamiento con sus compañeros, no quieren arriesgar al delantero mexicano, que sueña con ganarse un lugar en la convocatoria del Vasco para la próxima Copa del Mundo.

LAS AUSENCIAS DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Santiago Giménez no será el único futbolista tricolor que se perderá la oportunidad de jugar el partido histórico de la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula el próximo 28 de marzo.

Al goleador del Milan se unen nombres como el de Julián Araujo, Mateo Chávez, Edson Álvarez, Rodrigo Huescas, César ´Chino´ Huerta, Luis Chávez, Gilberto Mora, Luis Ángel Malagón, Marcel Ruiz y Luis Romo, todos por lesión.

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