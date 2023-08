El boxeo regresa a la Arena Coliseo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- Este viernes la Arena Coliseo reabre sus puertas para una noche de boxeo. La "Catedral del Boxeo Mexicano" como le conocen muchos, será testigo de una cartelera con presencia de campeones del mundo y futuras promesas del pugilismo nacional.

El excampeón de peso mosca Carlos Cuadras, protagoniza la pelea estelar con Juan Carlos Mireles a ocho asaltos.

Leyendas del boxeo como Rubén "El Púas" Olivares, Marco Antonio Barrera, Ricardo "Finito" López, se subieron al cuadrilátero en el Coliseo y entre tantas peleas, José Sulaimán, exdirector del Consejo Mundial de Boxeo llegó a afirmar que para ganarse el respeto del pugilismo mexicano y ser considerado un "verdadero boxeador", tenías que pelear ahí.

"Estoy muy agradecido porque se reabrió la Arena Coliseo y con todos los que me han dado su apoyo. Estoy muy contento, honrado de encabezar esta función, de llevar la pela estelar a la gran Arena Coliseo, un ícono en el boxeo mundial y que ha visto pasar a muchos campeones mexicanos", declaró Cuadras.

Los combates del regreso del boxeo a la Arena Coliseo

-Carlos Cuadras vs Juan Carlos Mireles

-Etoundi Michel vs Azael Villegas

-Yoel García González vs Josué Pérez

-Erick Márquez Gamino vs Hugo Ángel González

-Kevin Antonio Cuevas Arenas vs Sergio Córdova Ibáñez

-Diego Hernández vs Joe Rodríguez

-Oscar Alvarado vs Andre Farka

-Abel Cruz Quiroz vs Rodrigo Villegas