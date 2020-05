El camino de Tom Brady hasta ganar los seis Super Bowl

La historia de Tom Brady como jugador profesional se remonta al año 2000, cuándo los Patriots de Nueva Inglaterra eligieron al joven quarterback, procedente de la Universidad de Michigan; durante la sexta ronda del Draft y con el pick 199.

"Soy la mejor decisión que esta franquicia haya tomado en su historia", fueron las palabras de Tom Brady al dueño de los Patriots Robert Kraft.

Aquellas palabras parecieran aventuradas, pero Tom Brady tenía lo tenía claro, hacer todo lo posible por alcanzar la gloria.

En 2001 luego de una temporada y debido a un incidente que sufrió el quarterback Drew Bledsoe en un partido contra los Jets, el head coach Bill Belichick apostó por dejar a Brady como el encargado de guiar al equipo.

El primer campeonato: Super Bowl XXXVI

En su primera temporada como quarterback titular Tom Brady llegaría a disputar su primer Superbowl el 3 de febrero del 2002 en New Orleans ante los Rams, campeones de la Conferencia Nacional; en ese entonces todavía instalados en la ciudad de San Luis, ahora en Los Angeles.

Esa fue la tercera ocasión que la franquicia de los New England Patriots disputaba una final luego de hacerlo y caer en los Super Bowl XX y el Super Bowl XXXI.

En un juego sumamente apretado los Rams liderados por el quarterback Kurt Warner, se fueron arriba en el marcador para el primer cuarto, pero la ofensiva de los Patriots respondió y para el último cuarto se empataba el juego 17-17.

En los segundos finales, el pateador Adam Vinatieri les daba el triunfo tras marcar un gol de campo de 48 yardas y quedar los cartones finales 20-17, consiguiendo así el primer Trofeo Vince Lombardi para los de New England.

Super Bowl XXXVIII: Iguala a John Elway

La siguiente cita de Tom Brady en el Super domingo fue el 1 de febrero de 2004, ahora tocaba el turno de brillar en el Reliant Stadium (ahora NRG Stadium) casa de los Houston Texans.

Los Carolina Panthers llegaron al Super Bowl luego de tener una temporada brillante con el pasador Jake Delhomme.

El marcador finalizó 32-29 en favor del equipo de Brady, que durante el juego pudo lanzar por 354 yardas y conseguir 32 pases completos, tres touchdown y sufrir una intercepción.

Nuevamente sería gracias a un gol de campo que los Patriots lograban coronarse. Por segunda ocasión Brady obtenía el galardón de Jugador Más Valioso del Super Bowl y lograba igualar a John Elway con dos Trofeos Vince Lombardi.

Super Bowl XXXIX: Alcanza la marca de Troy Aikman

Por tercera vez en cuatro años, Nueva Inglaterra llegaba para disputar un Super Bowl, Brady se afianzaba y se perfilaba como el rival a vencer.

Los Patriotas habían logrado 21 juegos de manera consecutiva sin conocer la derrota, sumando los de la temporada anterior; en playoffs se impusieron a los Potros de Indianapolis y a los Acereros de Pittsburgh, que aquella temporada fueron considerados como la mejor defensa.

En la final derrotaron 24-21 a las Águilas de Philadelphia el 6 de febrero de 2005 en Jacksonville. Con está victoria Tom Brady ya se situaba en el selecto grupo de los 5 quarterbacks más ganadores en toda la historia de la NFL, igualando al legendario Troy Aikman de los Vaqueros de Dallas.

Super Bowl XLIX: Brady empata a Joe Montana

Tuvieron que pasar 10 años para que Tom Brady consumara de nuevo una victoria durante la gran fiesta del Super Bowl y en 2015 consiguió su cuarto anillo de campeonato en el SB XLIX.

Esto luego de múltiples intentos por avanzar en los playoffs y haber caído en dos ocasiones ante los NY Giants de Eli Manning en los Super Bowl XLII y XLVI.

En esa final los Patriots se impusieron a los Seattle Seahawks 28-24, Brady completó 37 de los 50 pases lanzados para sumar 328 yardas, 4 touchdowns y sufrir 2 intercepciones.

Por tercera ocasión sería nombrado MVP del Super Bowl e igualaría, en esta distinción, con el quarterback leyenda de los San Francisco 49ers Joe Montana; además de alcanzarlo con el mismo número de campeonatos con 4, cifra que también comparte el mítico Terry Bradshaw de los Pittsburgh Steelers.

Super Bowl LI: Tom Brady lo gana todo

Dos años más tarde, el 5 de febrero de 2017 Brady tendría su cita con la historia, en uno de los juegos más impactantes y emocionantes de su carrera.

Los Atlanta Falcons fueron sumamente superiores la primera mitad del juego, al quedar 21-3; muchos esperaban que esa tendencia continuara después del regreso del espectáculo de medio tiempo.

Al finalizar el tercer cuarto, los Falcons ya se imponían por marcador de 28-9 y parecía que todo estaba escrito, pero Brady revertiría la situación y remaría contra corriente.

Para el último periodo se consumaba el mayor regreso en la historia de los Super Bowl en la NFL, Brady hacía lo impensado al colocar los cartones definitivos por 34-28 en favor de los de New England.

Fue un partido de alarido, dónde también se presentó la mayor cantidad de primeros y diez para un juego en la historia con 37.

Ese año Brady lo ganaba todo: El MVP de la temporada por tercera vez (2007, 2010 y 2017), su cuarto MVP del Super Bowl (XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI) y su quinto Trofeo Vince Lombardi, colocándolo como el quarterback más ganador en toda la historia.

Super Bowl LIII: Se proclama el mejor de todos los tiempos

El 2018 sería el año de la revancha para Tom Brady, luego de haber caído en la edición LII del SB ante Philadelphia Eagles.

Ahora sería la ciudad de Atlanta, la sede del noveno Super Domingo que disputaría Tom Brady y lo haría frente a unos viejos conocidos: Los Angeles Rams.

En un juego sumamente complicado, en dónde las defensivas fueron las principales protagonistas y dónde se anotó la menor cantidad de puntos en una final, los Patriots lograron salir avante con apenas un marcador de 13-3.

Con este sexto anillo de campeonato, Tom Brady se coloca como el GOAT en la NFL (Greatest of All Time) y es el quarterback más veterano en ganar el Super Bowl con 41 años y 6 meses.

Sin duda alguna las palabras de Brady a su llegada a la NFL resultaron ser como profecía; pero aún pueden escribirse capítulos dentro de la exitosa historia de Thomas Edward Patrick Brady Jr, ya que esta temporada seremos testigos de lo que puede llegar a hacer, vistiendo los colores de su nuevo equipo los Buccaneers de Tampa Bay.

Brady ha revelado que en 2021 se estrenará su serie documental, la cual llevará por nombre "Man in the Arena" y conoceremos el lado más humano del quarteback que viste el mítico jersey número 12.