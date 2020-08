El "Cata" Domínguez extraña a Billy Álvarez

Minutos después de que Cruz Azul a través de un comunicado, anunció que se deslindaba de Billy Álvarez, para tener coordinación con los Consejos de Administración y Vigilancia de La Cooperativa, el defensor de la Máquina, Julio César "Cata" Domínguez mencionó que se le extraña aunque no le corresponde hablar de su situación legal.

"Se extraña (Billy Álvarez), durante muchos años en el equipo pasaba a cenar con nosotros, se extraña porque era el presidente, ahora pasa esto, no me corresponde hablar de eso, pero claro que se extraña", comentó el defensa en conferencia de prensa.

En el comunicado, que el equipo celeste soltó minutos antes de la conferencia, se puede leer que ahora Cruz Azul estará en conjunción con el sector opositor de su todavía presidente, afiliado a la Federación Mexicana de Futbol.

"El Club se mantiene en coordinación y comunicación con los Consejos de Administración y Vigilancia, que han priorizado en todo momento los intereses deportivos en nuestra institución".