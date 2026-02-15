El Celta de Vigo rescata un empate

Borja Iglesias anotó en el tiempo de descuento el sábado, después de que otro gol aparentemente válido le fuera anulado mediante el VAR, para rescatar un empate 2-2 de Celta Vigo en casa de Espanyol.

Iglesias contrariado negó con la cabeza y sonrió después de que le invalidaran un gol al minuto 77, cuando una larga revisión determinó que había habido una infracción por fuera de juego.

Su frustración aumentó cuando Ramón Terrats retrasó el balón para que el también suplente Tyrhys Dolan marcara lo que creyó que era el gol de la victoria para Espanyol en el minuto 86.

Pero Iglesias igualó en el tercer minuto del tiempo de descuento, cuando Pablo Durán lo habilitó con el talón tras una buena carrera de Sergio Carreira.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El delantero de Celta Ferrán Jutglà rompió el empate en el 38 tras recibir una asistencia del lateral derecho Javi Rueda, y el guardameta de Espanyol Marko Dmitrovic realizó una atajada espectacular para frustrar a Carreira después del descanso.

El entrenador de Espanyol, Manolo González, hizo una triple sustitución para reacomodar al equipo local, y le dio resultado cuando el suplente Kike García empató con un remate brillante pegado al poste.

Terrats y Dolan creyeron haber construido una remontada memorable, pero Iglesias tuvo la última palabra.

Espanyol se mantuvo sexto y Celta, un punto por detrás, en séptimo.

También el sábado, Getafe aguantó para dar la sorpresa ante el Villarreal visitante 2-1, y el Sevilla con 10 hombres empató con Alaves 1-1 en un duelo entre dos equipos en apuros.

El mediocampista del Sevilla Juanlu fue expulsado en el minuto 16 con su segunda tarjeta amarilla por una dura entrada.

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, también fue expulsado, al final, y arremetió contra el árbitro antes de que pudieran persuadirlo de irse.