El Cirque du Soleil ultima el montaje del espectáculo sobre Messi

El Cirque du Soleil ha desembarcado en el Parc del Fòrum de Barcelona para montar el espectáculo "Messi 10 by Cirque du Soleil", la nueva obra de la compañía canadiense que "celebrará la magia y el legado" del astro argentino y que se estrenará mundialmente en la capital catalana el 10 de octubre.



La compañía ha dado a conocer este lunes los secretos técnicos del "espectacular y totalmente innovador" montaje de la función, que tras semanas de trabajo ininterrumpido ya está en su fase final.



Después de dos años de desarrollo creativo, en el que el propio Messi ha participado, la compañía empezó el montaje a principios del mes de agosto con el desembarco en Barcelona de 23 contenedores marítimos con un total de 267 toneladas de equipamiento procedentes de la sede central del Cirque du Soleil en Montreal (Canadá).



Los organizadores aseguran que el espectáculo, como Messi, "es innovador y único" y que durante los 90 minutos de duración "recreará el ambiente eléctrico de los estadios" a lo largo de una veintena de números de circo con una banda sonora con temas creados para la ocasión y otros de reconocidos artistas como Pharrell Williams, Rosalía o Los Fabulosos Cadillacs, estos últimos a petición del mismo Messi.



El espacio donde se desarrollará la función emula la distribución de un estadio con un escenario central que "reinterpreta" una cancha de fútbol y dos gradas a cada lado, con una capacidad total para 3.000 espectadores, para "fomentar la sensación de celebración y rivalidad que se vive durante los partidos de fútbol".



El espectáculo, que tiene como lema "Hay un 10 en cada uno de nosotros", pretende ofrecer una experiencia interactiva al público antes y durante el espectáculo, pues previamente a la función los asistentes podrán participar en distintas actividades preparadas en el espacio "Messi10 Challenge LaLiga" para "ser Messi por un día".



El participante que más puntos acumule en estas actividades será coronado el "Messi del día" y vivirá una experiencia exclusiva durante el espectáculo.



Aunque el productor ejecutivo de "Messi10 by Cirque du Soleil", el argentino Matias Loizaga, no ha desvelado muchos detalles sobre qué se verá, ha señalado que la función "enarbola los valores del fútbol como el trabajo duro, la superación personal o la humildad" y que Messi "está presente en el show de distintas formas".



Por su parte, el director de producción de "Messi10 by Cirque du Soleil", Tyler Davidson, ha asegurado que el montaje del espectáculo "es un despliegue sin igual" donde participan más de 100 técnicos diariamente, 60 de los cuales ha destacado que son profesionales locales.



Además de los técnicos, también habrá representación local entre los 47 artistas con la presencia del figuerense Mateo Amieva, el único español del elenco, que dará un toque de humor representando al árbitro del partido.



A pesar del protagonismo de Messi, los organizadores han asegurado que todos los espectadores, sean del equipo que sean, disfrutarán de la obra "porque es una celebración del fútbol en general" y que "cualquier amante del fútbol en general estará muy contento y satisfecho" viéndola.