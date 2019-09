El Clásico Tapatío en números

La semana previa al Clásico Tapatío demuestra una absoluta división en la ciudad, donde los aficionados no temen en demostrarle a todo el mundo los colores que defienden, a pesar del mal momento que pueda vivir su club.

La balanza que indica al favorito para la edición de este sábado se inclina del lado rojinegro, sobretodo por su lugar en la tabla general, ubicándose en la sexta posición con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y tres derrotas.

En esta ocasión, los rojiblancos lucen como la presa fácil, producto de un mal desempeño futbolístico y una pobre cosecha, de apenas ocho puntos en los siete cotejos que han disputado.

Estadísticamente, en el rubro ofensivo y defensivo, ambas escuadras lucen parejas. Los dos se han hecho presentes en el marcador en 11 ocasiones, mientras que Chivas ha recibido la misma cantidad de goles, uno más que el cuadro de la Academia. El goleador rojiblanco es Alan Pulido, quien suma 4 goles en su cuenta personal, mientras que, por los rojinegros, Jesús Isijara y Osvaldo Martínez son los mejores en ese rubro, con 2 dianas cada uno.

Antonio Briseño vivirá el Clásico Tapatío ahora defendiendo los colores del Guadalajara, uniéndose a un amplio listado de defensores que portaron ambas playeras, donde destacan nombres como el de: Fernando Quirarte, Néstor Vidrio, Gilberto Adame, Guadalupe Castañeda, Amaury Ponce, etc.

Entre los jugadores que podrían vivir su primer Clásico Tapatío se encuentra Jesús Angulo, Camilo Vargas y Javier Correa, refuerzos de los rojinegros para este torneo, mientras que del lado rojiblanco, Gilberto Sepúlveda, Oribe Peralta y José González también podrían ver sus primeros minutos en el duelo más importante de la ciudad.

La victoria es algo importante para ambas escuadras. Primero, Chivas aún mantiene la lucha en el tema porcentual y busca un lugar en la liguilla, por lo que de obtener los 3 puntos y dándose una combinación de resultados, podrían escalar hasta el lugar 10 de la tabla general, a dos puntos de liguilla. Por otro lado, los dirigidos por Leandro Cufré buscan afianzarse en la parte alta de la clasificación, por lo que una victoria los metería de lleno en la pelea por el liderato general, aspirando a la segunda posición y quedándose a una unidad del superlíder, los Gallos Blancos.

El balance de los últimos cinco duelos en el Estadio Akron, incluyendo un duelo de Copa MX, le favorece al Guadalajara, quienes se han llevado la victoria en tres ocasiones y sumando la misma cantidad de empates y derrotas, con una sola.

Ambas escuadras no igualan en el marcador desde el 20 de agosto del 2016, cuando terminaron el encuentro con un 2-2, desde entonces, la victoria siempre suele teñirse de algún color.

El partido está programado para las 19:00 horas de este sábado, el cual contará con la presencia de mil 450 elementos de seguridad y un inmueble en su máxima capacidad.