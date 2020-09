El deporte, ausente en discurso del Segundo Informe de AMLO

La palabra deporte brilló por su ausencia en el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé habló acerca de proyectos, planes, avances o estrategias para la reactivación física de sobre la preparación de los atletas cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, que se pospusieron para el próximo año.

En lo que el presidente sí hizo mayor énfasis, fue en el combate a la corrupción, dejando en el aire las acusaciones que hay sobre Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, sobre quién hay denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntamente haber cometido extorsión y pedir sobornos a una empresa para asignarle directamente un contrato de la Conade.

Además en junio del año pasado la Secretaría de la Función Pública le abrió al organismo expedientes de investigación por presuntos actos de corrupción en el Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR).

También se encuentran viva la confrontación con el Comité Olímpico Mexicano, la entrega de recursos, que al final ha afectado la preparación de los atletas para distintas competencias.

Así que aunque en el informe no se haya tocado el tema del deporte, esto no quiere decir que no existe o que todo esté bien, hay muchas cuestiones que tratar, y lo más importante, qué arreglar.

Sin resultados claros del combate a la obesidad

En la parte final de un documento de casi 500 páginas que contiene el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el deporte aparece, pero sólo para presumir los apoyos que ha dado el Gobierno Federal, sin ningún resultado claro sobre el combate a la obesidad.

En cuanto al deporte de alto rendimiento, se informa que "De septiembre a diciembre de 2019 se apoyó a 1,511 deportistas con una beca económica deportiva, con una inversión total de 10.9 millones de pesos".

También que "se benefició, por un monto aproximado de 3 millones de pesos la entrega de estímulos a 69 atletas y 50 entrenadores, que se ubicaron entre el primer y quinto lugar en Campeonatos Mundiales de cada especialidad".

Sobre el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), uno de los fideicomisos que López Obrador ha propuesto deaparecer, se informó que el apoyo a los atletas y entrenadores actuales es de 178.5 millones de pesos.

"En el caso de los apoyos ordinarios para el deporte convencional en activo, se benefició a 351 deportistas en más de 36 disciplinas, con un monto aproximado de 71 millones de pesos; y para el deporte adaptado se favoreció a 53 deportistas en siete disciplinas, por un monto aproximado de 21 millones de pesos".

"Asimismo, a 285 entrenadores que atienden a los atletas del deporte convencional y 36 al deporte adaptado, se les otorgaron recursos por un monto aproximado de 86.5 millones de pesos".

Pero esa cifra aumenta 22 mdp debido a los apoyos vitalicios, porque "de septiembre de 2019 a junio de 2020, en el FODEPAR se encuentran 180 deportistas con reconocimientos económicos vitalicios, de los cuales 99 son de deporte convencional y 81 del deporte adaptado. Estos deportistas se distribuyen en 23 disciplinas, apoyados con un monto de 22 millones de pesos".

En cuanto a los representantes que tendrá México para los postergados Juegos Olímpicos, "los atletas del deporte de alto rendimiento nacional cuentan con 88 plazas clasificadas: 40 mujeres y 48 hombres, en 43 pruebas de 15 disciplinas para los Juegos Olímpicos de Tokio".

Sobre la Olimpiada Nacional y la Olimpiada Juvenil, se oficializó el cambio de nombre a "Nacionales Conade".